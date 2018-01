IRANSK FEMINIST: Amene Shirafkan (35) er en av Irans mest kjente journalister med kvinnerettigheter som spesialfelt. Foto: Harald Henden, VG

Iranske kvinner slåss mot islamske lover

Publisert: 12.01.18 05:32

TEHERAN (VG) Kvinner skal ikke lenger bli arrestert for å vise håret. Men veien til likestilling i Iran er fortsatt lang.

Dagen før titusener tok til gatene i de største protestene Iran har sett siden 2009, dukket det opp en nyhet for landets kvinner:

Fra nå av skal ikke moralpolitiet i hovedstaden Teheran arrestere dem dersom de bryter kleskoden for kvinner.

Siden den islamske revolusjonen i 1979, da Iran ble forvandlet fra et sekulært og vestligvendt land til et strengt konservativt og religiøst regime, har det vært påbudt med hijab og plagg som dekker kroppen.

Nå skal kvinner som går «uanstendig kledd» heller sendes på kurs.

– For meg er endringen et bevis på at arrestasjonene aldri fungerte etter sin hensikt. Vi er blitt mer frigjort og har endret uniformen vår gjennom generasjoner, sier den profilerte feministen Amene Shirafkan (35).

Instagram-modeller arrestert

Hun er politisk reporter i reformistavisen Shargh. Hijaben sitter langt bak på det kortklipte, krøllet bakhodet, og faller til slutt av gjennom intervjuet – uten at Shirafkan enser det.

Slik er det blitt med stadig flere unge iranske kvinner i liberale områder: De bryr seg ikke nevneverdig med å dekke seg.

Men den iranske hijaben skaper stadig verdensoverskrifter, som i 2016 da politiet arresterte en rekke modeller for å ha lagt ut bilder av seg selv uten tildekket hår på Instagram . For bare noen dager siden ble flere modeller arrestert nord i landet for «vestlig» bekledning.

Den reformvennlige president Hassan Rouhani , som har ledet regjeringen siden 2013, ønsker å mykne opp. Det vil derimot ikke den islamske republikkens øverste leder, Ayatolla Khamenei.

Dette er lovene som undertrykker

Under prestestyrets kontroll, er dette realiteten for iranske kvinner i 2018:

Kvinnen må ha ektemannens tillatelse til å forlate landet.

Ved skilsmisse mister kvinnen omsorgen for barna, dersom de er over syv år gamle.

Kvinner som får barn med en utlending, får ikke overføre det iranske statsborgerskapet til barnet. I grenseområdene til Afghanistan, Pakistan og Turkmenistan bor det derfor tusenvis av statsløse barn uten rett på skole eller helsehjelp.

Foran en dommer er kvinners forklaring verdt halvparten av menns, og de mottar halvparten så mye som menn i arv.

Kvinner kan ikke bli president.

De får ikke lov til å sykle eller røyke.

Kvinner skal ikke bade, trene eller gå på fest med menn.

Hijab-løs kvinne ble protestsymbol

– Situasjonen for kvinner i Iran er ikke god, men den er på bedringens vei, mener Shirafkan.

Hver onsdag det siste året har kvinner over hele Iran markert såkalt «White Wednesday» , der de kaster hijaben. Et bilde av en kvinne som står uten hijab på en boks midt på en travel gate i Teheran og veiver med et hvitt sjal, ble selve symbolet på romjulens protester. Det til tross for at episoden skjedde dagen før opprøret startet.

