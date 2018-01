OVERLEVD: En gruppe på syv personer ble funnet i denne båten. Foto: NZ Defence Force

Sju reddet i søk etter forsvunnet ferge i Stillehavet

Publisert: 28.01.18 07:11

Sju personer, deriblant en bevisstløs baby, er reddet opp fra en jolle nær øystaten Kiribati, hvor en ferge med 50 mennesker om bord har vært savnet i ti dager.

Den lille båten med de sju personene ble sett i et område hvor det newzealandske luftforsvaret har lett etter MV Butiraoui, fergen som forsvant. En bevisstløs baby var blant de syv som ble reddet, skriver AP . I flere dager hadde de vært i båten uten vann under stekende sol.

Ifølge Radio New Zealand ble jolla oppdaget omkring 300 kilometer sørøst for den lille øynasjonen Nauru.

– Gruppen virket veldig lettet over å ha bli funnet da New Zealands luftforsvar droppet forsyninger, inkludert vann og en radio til dem, sa koordineringsansvarlig John Ashby i New Zealands redningstjeneste.

Noen timer senere ble de reddet fra jolla og kom om bord i en større fiskebåt. Nyhetsbyrået DPA skriver at jolla tilhørte MV Butiraoui.

Ifølge Darryn Webb fra Forsvaret i New Zealand hadde personene i båten fortalt over radioen de fikk at de hadde klart å komme seg fra fergen før den kantret.

– Våre tanker går til babyen og alle de 50 som var om bord fergen, sier Webb til Ap.

Så langt er det ikke tegn til flere overlevende, og det er ikke klart hvorfor fergen sank.

Båten var på vei fra Nonouti i Kiribati med kurs mot øya Betio 18. januar, i det som var ventet å være en to dager lang tur. Det tok flere dager for myndighetene på Kiribati rapporterte at fergen var savnet.