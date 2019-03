GASSANGREP: Dette bildet ble offentliggjort søndag 8. april 2018 av det syriske sivilforsvaret «De hvite hjelmene», og viser barn som får oksygen etter et angivelig gassangrep i den opprørskontrollerte byen Douma. Foto: AP

Rapport: Spor av klorgass etter Syria-angrep

En fersk rapport fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) sier det er «rimelig grunnlag» for å konkludere med at giftige kjemikalier ble brukt som våpen i Douma i Syria 7. april 2018.

Publisert: 01.03.19 19:29







Etterforskere fra OPCW har analysert prøver som ble tatt i Douma, Øst-Ghouta i Syria etter et angrep 7. april 2018, der over 40 mennesker ble drept. Fredag la OPCW frem den endelige rapporten, der det slås fast at det er funnet spor av klorgass.

les også Jager syriske krigsforbrytere i Norge: Har funnet mer enn 20 «interessante personer»

I tillegg til å ta prøver fra åstedet, har etterforskerne fra OPCW gjennomført intervjuer og samlet andre data. Ekspertene har analysert en rekke data, blant annet vitnemål, miljøprøver og biomedisinske prøver, toksikologiske og ballistiske analyser, i tillegg til digital informasjon fra vitner.

GRANSKNING: Etterforskere fra OPCW har gjort undersøkelser på åstedet for gassangrepet i Douma 7. april 2018. Foto: OPCW

– Vedrørende den antatte bruken av giftige kjemikalier som våpen i Douma, gir evalueringen og analysen av den nevnte informasjonen som er samlet inn av etterforskerne rimelig grunnlag for å konkludere at bruken av giftige kjemikalier som et våpen har funnet sted 7. april 2018, heter det i en pressemelding fra OPCW.

les også Slik ble hun torturert i Assads skrekkfengsel

Rapporten er delt med medlemsstatene i OPCW, som kommer til å få en briefing ved organisasjonens hovedkvarteret i Haag.

Rapporten er også sendt til FNs sikkerhetsråd gjennom FNs generalsekretær.

Utpeker ikke skyldige

Væpnede opposisjonsgrupper har beskyldt det syriske regimet for å stå bak angrepet, mens regimet har nektet for dette og derimot anklaget Jaysh al-Islam for å ha fabrikkert hendelsen for å rette mistanke mot regimet.

arrow-left







arrow-right expand-left GASSANGREP: Grusomme bilder ble offentliggjort søndag 8. april 2018 av det syriske sivilforsvaret «De hvite hjelmene» etter et angivelig gassangrep i den opprørskontrollerte byen Douma, nær Damaskus, hvor over 40 mennesker ble drept. Assad-regimet har nektet for å ha stått bak angrepet.

OPCW-etterforskernes mandat har vært å stadfeste hvorvidt kjemiske våpen har blitt brukt i Syria, og innebærer ikke å utpeke de som er skyldige for angrepet.

Det tekniske sekretariatet i OPCW er imidlertid i gang med arbeidet å identifisere gjerningspersonene bak bruken av kjemiske våpen i Syria.

OPCWs etterforskere har tidligere fastslått at klorgass, sennepsgass og saringass har vært benyttet som våpen ved andre hendelser i Syria.

Over 300 gassangrep

Syrias president Bashar al-Assad og hans regjering står bak 336 angrep med kjemiske våpen, ifølge en rapport fra den Berlin-baserte tenketanken Global Public Policy Institute (GPPI), som også er omtalt av Washington Post.

Funnene i rapporten gir den mest omfattende oversikten over den antatte bruken av kjemiske våpen i Syria, der krigen nå ser ut til å gå mot slutten. GPPI hevder å ha «pålitelig dokumentasjon» på 336 anledninger der det er blitt brukt kjemiske våpen som nervegasser og klorgass.

les også Fem år med islamist-styre i Douma: «Slik var det brutale diktaturet under opprørerne»

Tenketanken sier at 98 prosent av disse angrepene kan knyttes til Assads militærstyrker eller allierte grupper, inkludert militære lojalister kjent som støttes av Russland. Resten av angrepene knyttes til IS, som tidligere kontrollerte store deler av Syria.

GPPI begynte datainnsamlingen i desember 2012, og flesteparten av angrepene omtalt i rapporten fant sted etter at USAs daværende president Barack Obama omtalte bruken av kjemiske våpen mot sivile i Syria som sin USAs «røde linje».

les også De overlevde Syrias verste saringass-massakre: Som om øynene mine brant

Funnene i rapporten er ifølge forskerne basert på vitnesbyrd og analyser gjort etter angrepene har funnet sted, inkludert rapporter om effekten av de påståtte kjemiske våpnene og hvordan angrepene ble utført.