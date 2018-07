VÅPENFORKJEMPER: Maria Butina er her avbildet på et arrangement i Moskva i april 2013, der hun tar til orde for å legalisere håndvåpen. Foto: AP

Russiske Marija Butina siktet for konspirasjon og spionasje

Publisert: 18.07.18 05:05 Oppdatert: 18.07.18 05:19

29-åringen som er anklaget for å ha unnlatt å opplyse om at hun var en agent som handlet på vegne av russiske myndigheter, er nå formelt siktet.

Mandag ble det kjent FBI hevder å kunne bevise at Butina, og en person som i siktelsen omtales som en «russisk tjenestemann», forsøkte å innfiltrere våpenrettighetsorganisasjonen National Rifle Association (NRA) i USA for å fremme russiske myndigheters interesser.

Tirsdag melder blant andre CNN at en føderal påtalejury formelt har godkjent siktelsen fra justisdepartementet, og at den nå gjelder to punkter. Foruten konspirasjon som ble nevnt mandag, er hun nå også anklaget for spionasje. Ifølge CNN skal hun møte til høring i Washington D.C. onsdag.

Ifølge CNN og The Guardian skal den russiske tjenestemannen være Alexander Torshin (64), en russisk politiker og bankmann som møtte Donald Trump Jr. under en middag på NRA-kongressen i 2016. Ifølge Reuters arbeidet Butina for Alexander Torshin i Washington D.C., og han skal ha vært hennes mentor.

Butina ble arrestert søndag og møtte i retten mandag, men sa lite der. Ifølge advokaten hennes, Robert Driscoll, vitnet Butina for Senatets etterretningskomité i en lukket seanse for mange måneder siden, og hun skal også ha vært målet for et FBI-raid i april.

Anklagene kommer bare dager etter at det ble kjent at justisdepartementet sikter 12 russere for hacking i opptakten til presidentvalget i 2016.

Ifølge Washington Post er Butina leder for en våpenrettighetsorganisasjon i Russland . I nesten fem år skal hun ha vært «fast inventar» på viktige arrangementer for den konservative bevegelsen i USA . Hun studerte statsvitenskap og flyttet til USA på studentvisum før august 2016.

Da skal hun ha vært på myndighetenes radar, men i stedet for å konfrontere henne, fulgte de med på henne.

Hun skal blant annet ha deltatt på et ball i forbindelse med president Trumps innsettelse, og forsøkte å få til et møte mellom Trump og en høytstående russisk embetsmann. Etter at hun i 2017 hadde skrevet seg inn ved American University i Washington, skal hun blant annet ha forsøkt å intervjue borgerrettsgrupper i byen om svakheter i nettsikkerheten, angivelig til et studieprosjekt.

Grunnen til at hun ble arrestert nettopp søndag, skal ha vært at hun var i ferd med å flytte til Sør-Dakota, der overvåkning ville vært vanskeligere.

Butinas advoktat sier at hun ikke er en russisk agent, men en student med interesse for politikk og for å bygge et nettverk i USA.

– Hun vil gjøre sitt for å forsvare sine rettigheter og ser fram til å renvaske navnet sitt, sier han i en uttalelse.

Les mandagens siktelse her .