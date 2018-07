IKKE FORNØYD: Trump har tilsynelatende ikke fått noe bedre inntrykk av EU etter å ha vært i Europa. Foto: Susan Walsh / AP

Trump: – EU er en fiende

Publisert: 15.07.18 16:31 Oppdatert: 15.07.18 16:57

EU er blant hans største fiender, sier USAs president Donald Trump i et oppsiktsvekkende nytt intervju.

– Jeg synes den Europeiske Union er en fiende. Det de gjør med oss i handel. Nå ville du kanskje ikke tenkt på EU , men de er en fiende, sier Trump i et kommende intervju med TV-programmet «Face the Nation» på CBS.

Det er kanalen selv som har publisert deler av intervjuet, tilsynelatende transkribert ordrett. Trump svarer på spørsmål om hvem som er hans største rivaler og fiender akkurat nå.

– Russland er også en fiende, på visse måter. Kina er en fiende økonomisk, de er en fiende absolutt, fortsetter den amerikanske presidenten.

Han understreker at dette ikke betyr at EU og de andre landene er dårlige, men at er i konkurranse med USA.

– Mange vil la seg overraske av at du setter EU foran Russland og Kina på listen over fiender? spør journalist Jeff Glor i utdraget fra intervjuet.

– Nei, jeg ser på dem alle. Hør her, EU er veldig vanskelig. Kanskje den vanskeligste tingen, sier presidenten, før han går inn på et apropos om at foreldrene hans er født i EU-landene Skottland og Tyskland.

– Og du vet jeg elsker disse landene. Jeg respekterer lederne deres, men når det kommer til handel så har de virkelig utnyttet oss, fortsetter Trump.

Intervjuet er tatt opp i Skottland, i forkant av Trumps møte med Putin. Spørsmålet om Russland kommer også opp, og presidenten kobler EU mot NATO-landene han mener har unngått å bevilge nok penger til forsvar:

– Mange av EU-landene er medlem i NATO, og de har ikke betalt regningene sine.

Trump har tidligere uttalt at han mener EU er like ille som Kina når det kommer til å stjele fra USA.

Lave forventninger til toppmøtet

Mandag møtes Donald Trump og Vladimir Putin i Helsingfors. Trump har tidligere uttalt at de vil diskutere Syria, Ukraina og «andre temaer».

– Jeg går i møtet med lave forventninger. Jeg går ikke med høye forventninger, sier den amerikanske presidenten i et intervju med CBS Evening News.

Intervjuet ble gjort lørdag, kun en dag etter det ble kjent at spesialetterforsker Robert Muller tiltaler tolv russere for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget. Samtlige er ansatte i den russiske militæretterretningen GRU.

I CBS-intervjuet vil han ikke si noe om sine mål for møtet.

Trump forteller at han foreløpig ikke har tenkt på å be Russland utlevere de tolv spiontiltalte russerne til USA. Russland og USA har ingen utleveringsavtale.

Trump beskylder Obama-administrasjonen for å ikke gjøre noe med den russiske hackingen under valgkampen i2016.