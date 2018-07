VANN: Guttene må ut gjennom trange passasjer fulle av vann. Noen steder er passasjene fulle av vann. Foto: Thai Navy Seal

Grottedramaet: Guttene må gjennom vann eller fjell

2018-07-05

THAM LUANG (VG) Kraftig regnvær til helgen tvinger redningsledelsen til å handle raskt. De står igjen med to mulige løsninger.

En fuktig, trykkende varme ligger over grenseområdet mot Myanmar. Her pågår en gigantisk dugnadsinnsats med ett mål: Guttene på fotballaget Wild Boars skal reddes ut av grotten hvor de har vært innestengt i elleve dager.

Guttene må ut raskt. Til helgen kommer det voldsomt monsunregn.

Bekymringen for hva regnet vil gjøre med vannføringen i grotten er stor, og redningsmannskapene må handle raskt.

De skisserer to mulige løsninger. Enten må de ut gjennom en to kilometer vannfylt passasje, eller de må bringes ut av sprekker i fjellet, festet til klatrere.

Lokal innsats

Rundt 1000 mennesker er i full gang med store og små oppgaver for å prøve å løse situasjonen, som startet med en uskyldig bursdagsfeiring i grotten.

Medieflokken blir stadig større og dramaet blir bare mer intenst. VGs reporter på stedet Georg Mevold forteller at han var nummer 800 som ble akkreditert som presse på området.

Han forteller at det har strømmet til lokale klatrere og dykkere, og at lokalbefolkningen bidrar med gratis mat og drikke til alle som jobber.

Alle vet at regnet kommer og at det er farlig.

Vil tømme gangene for vann

Etter at de britiske grottedykkerne Rick Stanton og John Levanthen fant guttene mandag natt lokal tid, har redningsaksjonen blitt mer målrettet.

Marinejegere fra Thai Navy Seals monterer nye rør, og utenfor grotteinngangen spruter vannet. Pumpene går hele tiden. De lokale marinejegerne har dessuten fått hjelp av amerikanske soldater fra Stillehavsflåten.

Foreløpig renner det mer vann ut enn det som kommer inn, selv om det regnet tirsdag.

To kilometer unna

Det er cirka to kilometer inn til guttene gjennom grottegangene, melder det britiske grotteredningsforbundet i en pressemelding.

For klatrerne er det mellom 800 meter og én kilometer ned til grotten – hvis de finner en fjellsprekk som leder helt ned.

Det har vært spekulert i om det vil bli boret hull gjennom fjellet og montert heis, på samme måte som da chilenske gruvarbeidere ble hentet ut i 2010.

Dette avvises foreløpig som et alternativ fordi fjellet er for porøst og man er redd for at det skal kollapse.

Yngstemann er 11 år

Målet er å gjøre vannstanden i gangene så lav som mulig. For gjennom de trange, mørke passasjene, må små, redde tenåringsgutter ta seg frem.

Ingen av dem kan svømme.

Yngstemann på laget er en liten, tynn 11-åring som av redningsledelsen blir satt i kategori «gul» hva gjelder helsetilstand.

Alle de andre er tilsynelatende friske og i kategorien «grønn». Ingen av guttene eller treneren er foreløpig meldt å være i dårlig form, ifølge redningsmannskapene.

Men sultne var alle tretten da de ble funnet:

– Vi er sultne. Vi har ikke spist, sa guttene til de to britiske dykkerne som fant dem mandag.

Det ble raskt sendt inn mat i grotten. CNN skriver at marinedykkere, blant dem en lege og en sykepleier, var inne hos guttene i natt. De fikk blant annet kylling og ris. Guttene har også fått energigel i tuber og har det etter forholdene bra, melder kanalen.

Bursdagsfeiring

Fotballaget var i grotten for å feire en av guttenes bursdag.

Lokalt turistpoliti forteller til VG at det slett ikke er uvanlig å dra med seg en ungeflokk inn i grotten.

– Bursdag i grotten er vanlig. Etterpå skulle de hjem til den ene og feire mer. Treneren er tidligere munk. Han har vært fotballtrener lenge og lærer også guttene meditasjon. Det kan være en av grunnene til at de har klart seg bra, sier Chattarika Kaewsupha, offiser i turistpolitiet.

Grotten er også et populært sted for turister. CNN skriver at tunnelen blir trangere innover i fjellet og at man enkelte steder må krype for å komme inn i store kamre.

Det er i et slikt stort rom, som foreløpig er tørt, at guttene er samlet.

Farlig operasjon

De neste to dagene vil det jobbes intenst for å klargjøre for den risikable operasjonen. Planen er å ta ut én etter én etterhvert som guttene er klare.

De må sannsynligvis ut sammen med dykkere og har allerede prøvd å puste gjennom dykkerutstyr. Opplæring er nødvendig for å lykkes med operasjonen.

Amnar Mirza, nasjonal koordinator for den amerikanske grotteretningstjenesten, sier til CNN at operasjonen i Thailand er en av de vanskeligste han har hørt om etter 30 år i bransjen.





















– Kan få blackout

«Det farligste i denne operasjonen er når de skal ta guttene ut etter å ha lært dem grunnleggende dykking. De vil være en situasjon der de kan få blackout», skriver Mirza i en kronikk på CNN.

«De skal gjennom smale passasjer i mange hundre meter. Dette er noe erfarne grottedykkere har trent på i hundrevis av timer etter å ha dykket lenge i åpent vann. Et kort øyeblikk med panikk eller tap av utstyr kan være livsfarlig for en uerfaren dykker og også farlig for dykkeren som eskorterer ham ut.»

Nytt klatreforsøk torsdag

Kanskje blir løsningen heller å feste guttene til klatrere og ta dem ut gjennom sprekker fjellet.

Tirsdag klarte klatrere fra Libong Island i provinsen Trang å komme seg 500 meter innover i fjellet i en fjellsprekk. De nådde ikke frem til guttene, men de sier til VG at det er bestemt at de skal gjøre et nytt forsøk torsdag.