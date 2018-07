Grottedramaet i Thailand: 18 dykkere på vei inn i grotten

Erlend Fernandez Stedding

Georg Mevold

Publisert: 08.07.18 05:32 Oppdatert: 08.07.18 05:47

UTENRIKS 2018-07-08T03:32:43Z

Søndag formiddag sa thailandske myndigheter at dykkere nå er på vei inn i grotten for å redde ut de 13 som har sittet fast i over to uker.

Narongsak Osottanakorn, som ledet pressekonferansen, sa at helsepersonell har jobbet med å forberede evakueringen de siste tre dagene, og er klare utenfor grotten når dykkerne forhåpentligvis kommer ut igjen med de 13.

Det skal være snakk om fem thailandske dykkere og tretten utenlandske dykkere.

I tidligere anslag har thailandske myndigheter sagt turen inn og tilbake i grotten tar cirka elleve timer. Det er derfor ikke ventet at de første dykkerne er tilbake før 21 lokal tid i kveld.

Ryddet inngangen til grotten

Noen timer tidligere ble alle journalister bedt om å forlate grotteområdet, og henvist til et oppsamlingsområde cirka fem kilometer fra grotten.

– Alle som ikke er involvert i redningsarbeidet, må komme seg vekk fra området umiddelbart. Etter en vurdering av situasjonen trenger vi området for å hjelpe ofrene , sa politiet over høyttaleranlegget ved det gjørmete området som ligger like ved gruveinngangen.

Ifølge VGs reporter på stedet blir inngangen til grotten nå voktet av militærpoliti. Titalls dykkere og helsepersonell har også ankommet området.

Tolv thailandske gutter mellom 11 og 16 år og deres 25 år gamle fotballtrener har vært innesperret grottekomplekset Tham Luang i Chiang Rai nord i Thailand i 15 dager, etter at kraftig regnvær sperret dem inne i grotten.