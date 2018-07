FORNØYD MED NY LOV: Israels statsminister Benjamin Netanyahu er fornøyd med landets nye lov. Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP/NTB scanpix

Ny israelsk lov kritiseres for å være rasistisk og udemokratisk

Publisert: 19.07.18 12:51

Både palestinske israelere og jøder i USA reagerer sterkt på en ny lov som definerer Israel som en stat for jøder der jødisk språk og kultur har fortrinn.

Mange kritikere mener at loven svekker demokratiet og gjør både palestinske israelere og andre minoriteter til annenrangs borgere. Nasjonalforsamlingens vedtak vil etter alt å dømme bli klaget inn for Høyesterett.

The American Jewish Committee, som representerer den jødiske diasporaen, sier at den er dypt skuffet over loven. Loven er en trussel mot målsettingen til Israels grunnleggere om å bygge både en jødisk og demokratisk stat, mener gruppen.

Lederen for den liberale proisraelske gruppen J Street i Washington, Jeremy Ben Ami, mener at forbindelsen mellom Israel og jøder ellers i verden svekkes som følge av vedtaket.

– Meningen med loven er å sende et budskap til den arabiske delen av befolkningen, LGBT-grupper og andre minoriteter i Israel om at de ikke er og aldri kommer til å bli likeverdige borgere, sier Ben Ami.

– Sterke bånd mellom Israel og jøder over hele verden er basert på verdiene om at Israel både er en jødisk og demokratisk stat, sier han videre.

Fortrinn for hebraisk

Den nye loven ble vedtatt i nasjonalforsamlingen Knesset med 62 mot 55 stemmer natt til torsdag etter en opphetet debatt. Loven definerer landet som «en nasjonalstat for det jødiske folk», der kun jøder har selvbestemmelsesrett. Den fastslår også at hebraisk er landets nasjonalspråk. Tidligere hadde arabisk samme status, men gis nå lavere status. Det står videre at «jødiske bosetninger (i Israel) er i nasjonens interesse».

– Dette er et avgjørende øyeblikk i staten Israels historie, som gjør at vårt språk, vår nasjonalsang og vårt flagg er satt i stein, sa statsminister Benjamin Netanyahu i etterkant av avstemningen.

– Vi kommer til å fortsette å sikre borgerrettigheter i det israelske demokratiet, men flertallet har også rettigheter, og flertallet bestemmer, framholdt han.

- Sorg og sjokk

Ifølge Reuters slår loven fast at bare jøder har nasjonal selvråderett i Israel, noe den arabiske minoriteten i landet reagerer kraftig på og kaller rasistisk og på grensen til apartheid.

Etter at stemmene var avgitt, protesterte arabiske medlemmer av nasjonalforsamlingen høylytt og rev sakspapirene i filler.

– I sorg og sjokk annonserer jeg at demokratiet er dødt, sa Ahmad Tibi, leder for Den arabiske felleslisten, som hadde med seg et svart flagg under debatten.

– Det er en ond lov. I dag må jeg fortelle barna mine, i likhet med alle barn i palestinske arabiske byer, at staten har erklært at de ikke ønsker oss her. Det er blitt vedtatt en lov om jødisk overlegenhet som forteller oss at vi alltid vil være annenrangs borgere, sa han etter avstemningen.

Det bor rundt 1,8 millioner israelske arabere i Israel.

To representanter avsto fra å stemme. Den ene var Benny Begin, sønn av tidligere statsminister Menachem Begin, som var med på å stifte regjeringspartiet Likud.

– Dette er ikke et vedtak jeg forventet fra Likuds ledelse, sa han.