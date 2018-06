HIMMELSK: Nicole Backhaus og Jens Knorr satt i en huske, hengende under en motorsykkel, 14 meter over bakken da de ble viet av pastor Stefan Gierung i Stassfurt, lørdag. Foto: Peter Gercke / TT NYHETSBYRÅN

Ektepar i skyene

Publisert: 17.06.18 13:54

Dette tyske paret tok vielsen til nye høyder da de ga hverandre sitt ja, 14 meter over bakken.

Et par fra Øst- Tyskland valgte en vielse litt utenom det vanlige. Med over 3000 mennesker til stedet, valgte paret å gifte seg 14 meter over bakken.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA sto presten på toppen av kurven på en brannbil da han viet Nicole Backhaus og Jens Knorr. Paret satt i en huske, hengende under en motorsykkel som kjørte på en line over byen Stassfurt, lørdag.

Paret utvekslet ringer og ga hverandre sitt ja oppe i luften, men på grunn av sikkerhetsmessige årsaker, ventet det nygifte paret med å ta det første kysset som rette ektepar til de var trygt nede på bakken igjen.

Den usedvanlige vielsen fant sted under en festival i byen. Linen motorsykkelen kjørte på, var strukket mellom by-veggen og et tårn. Føreren av motorsykkelen var den tyske linekunstneren Falko Traber.