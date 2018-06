UVENTET: President Donald Trump er overrasket over Harley-Davidsons avgjørelse om å flytte produksjon utenlands. Foto: Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Trump overrasket over at Harley-Davidson flytter produksjon

Publisert: 26.06.18 02:22

USAs president Donald Trump sier han er overrasket over at Harley-Davidson vil flytte noe av produksjonen sin ut av USA for å unngå økt toll i Europa.

– Jeg kjempet hardt for dem og til sjuende og sist vil de ikke betale toll i EU, noe som har såret handelen vår veldig, ned 151 milliarder dollar. Skatter er bare en Harley-unnskylding – vær tålmodig! skrev presidenten på Twitter etter kunngjøringen til den amerikanske motorsykkelprodusenten.

Han skriver også at han er overrasket over at Harley-Davidson , av alle selskaper, skulle være først ute med å vifte med det hvite flagget.

EU økte tollen på motorsykler og en rekke andre produkter fra USA fra 6 til 31 prosent, som svar på at Trump innførte kraftig økt toll på stål og aluminium for å beskytte amerikansk stålindustri, særlig i det nordøstlige USA.

Som følge av dette flytter Harley-Davidson produksjonen av motorsykler som eksporteres til EU til fabrikker utenfor USA. Harley-Davidson-fabrikken i Milwaukee i delstaten Wisconsin sier de ikke ønsker å øke prisen på sine motorsykler for å unngå varig skade på sitt salg i regionen.