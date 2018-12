HJELPER TIL: Flere ukrainske barnehjemsbarn bisto med å styrke skyttergraver nær byen Mariupol. Foto: Sergey Vaganov / TT NYHETSBYRÅN

Barnehjemsbarn graver skyttergraver i Ukraina

UTENRIKS 2018-12-05T09:16:25Z

Ukrainske barnehjemsbarn tar spaden fatt for å styrke skyttergravene ved Azovhavet. Situasjonen mellom Ukraina og Russland er fortsatt svært spent.

Verden holdt pusten da Russland den 25. november åpnet ild og kapret tre ukrainske skip i Kertsjstredet i Svartehavet.

Dagen etter kapringen gravde og rensket barnehjemsbarn overgrodde skyttergraver utenfor den ukrainske byen Mariupol.

Gennadiya Mokhnenko er pastor og driver barnehjemmet Pilgrim i havnebyen Mariupol. Det var til denne byen de tre skipene var på vei da de ble kapret. På hjemmet bor barn de har funnet på gaten eller som ikke har kunnet bo med foreldrene av ulike årsaker.

– Barnehjemmet ligger svært nære skyttergravene. Det tar 15 minutter fra kontoret mitt og bort dit. Når barna våkner om morgen ser de bort på det som kan bli en frontlinje på få minutter. De er redde, sier pastoren til VG.

Arbeidet i skyttergravene ble ledet av pastoren.

– Er det greit at barn bistår militæret med slikt arbeid?

– Barna ønsker selv å hjelpe soldatene. Forsvarslinjene er ikke aktive, og derfor er det trygt for barna å oppholde seg her. Barna er stolte over at de kan bistå, og jeg er svært stolt av dem, sier Mokhnenko.

Han mener arbeidet han og barna gjør er til inspirasjon for hele landet.

– Fælt hvis det er tvang

Tor Bukkvoll, Russland -ekspert og seniorforsker ved FFI, Forsvarets forskningsinstitutt, har selv vært i Mariupol. Han sier lokalbefolkningen er svært delt mellom de som støtter Russland og de som støtter Ukraina .

Han opplever de som støtter Ukraina har en dugnad for å beskytte byen sin, og at de vil bidra med det de kan for å hjelpe ukrainske soldater.

– Dersom disse barna er tvunget til å gjøre dette arbeidet er det fælt, men det har jeg ingen mulighet til å vite noe sikkert om, sier Bukkvoll.

Unntakstilstand

– Russland bygger opp sine styrker og våpen langs grensen, sa Ukrainas president Petro Porosjenko lørdag, etter at Angela Merkel advarte Russland om ikke å blokkere ukrainske havner i Azovhavet.

Mandag innførte Ukraina militær unntakstilstand i 30 dager , i ti av 27 regioner. Unntakstilstanden startet onsdag 28. november.

Samme dag varslet Russland rakettutplassering på Krim-halvøya. Det skal være nye S-400 rakettforsvarssystemer, og ifølge nyhetsbyrået RIA skal systemet være i drift i utgangen av 2018.

– Folk er svært redde

Beboerne i havnebyen Mariupol, der skipene var på vei, er urolige for utviklingen .

– Denne uken har antall soldater og politi i Mariupol økt betraktelig. Folk er svært redde. Soldatene er bevæpnet, og det er skummelt å gå ute med barna, sier Ilona Arhangelskaya som bor i byen.

Fredag innførte Porosjenko innreisenekt for russiske menn mellom 16 og 60 år . Årsaken til forbudet er å hindre russere å delta i væpnet kamp på ukrainsk jord.

Ukrainsk politi stopper også biler ved kontrollpunkter nær byen for å gå igjennom bilene og sjekke ID.

Ukraina ønsker fangeutveksling

Ukraina ønsker fangeutveksling for de 24 mannskapsmedlemmene som ble tatt til fange av Russland 25. november.

– Dessverre vil ikke vår motstander, lederne i Russland, begynne samtaler om mannskapsmedlemmene som ble ulovlig tatt til fange i internasjonalt farvann, sa Ukrainas riksadvokat Jurij Lutsenko til reportere ifølge nyhetsbyrået DPA.

Lutsenko sa også at Ukraina har et godt grunnlag for en byttehandel. Ifølge riksadvokaten har Ukraina over 3000 russiske fanger dømt for kriminell aktivitet mot staten.