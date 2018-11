NYE AVTALER: Statsministerne Erna Solberg og Theresa May må igjen snakke sammen og lage nye avtaler dersom Storbritannia bryter helt med EU. Bildet er tatt da Solberg besøkte May i Downing Street tidligere i år. Foto: Alastair Grant / TT NYHETSBYRÅN

Dette betyr brexit-avtalen for Norge

Kamp om oppmerksomheten både i EU og i Storbritannia, samt en ny måte å løse tvister og konflikter på. Det kan bli noen av konsekvensene for norske interesser med brexit-avtalen.

Onsdag kveld var det klart at EU og Storbritannia har forhandlet seg fram til et utkast til avtale med detaljerte bestemmelser om skilsmissen. Forhandlingene om det framtidige forholdet mellom Storbritannia og EU starter imidlertid først når skilsmissen er et faktum.

I avtalen kommer det frem at Storbritannia vil ha en overgangsperiode på 21. måneder når de trekker seg ut av EU i april neste år. I denne overgangsperioden skal det aller meste i praksis fortsette som før, som om Storbritannia fortsatt var med i EU, men uten at britene får være med i beslutningsprosessene.

I denne perioden skal Norge forhandle om sitt fremtidige forhold til Storbritannia.

– Det er usikkert hva dette vil bety for Norge, i og med at man ikke vet om Storbritannia kommer til å gå helt ut av EU, sier Kristian Steinnes professor ved NTNU.

Steinnes forteller at alle avtalene Norge har med Storbritannia, som et EU-medlem gjennom EØS-avtalen, brytes når Storbritannia eventuelt går ut av EU.

– Det er primært handelsavtaler, men også andre avtaler som utdanningsavtaler, sier professoren.

– Kan komme overraskelser

EU-forsker og professor ved ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder, Jarle Trondal, poengterer at brexit-prosessen tar enormt mye ressurser og administrativ kapasitet både i Storbritannia og EU, og at Norge får hard konkurranse om oppmerksomheten begge steder.

– Det er knapphet på oppmerksomhet i et overbelastet statsapparat i Storbritannia, og Norge kan få konkurranse i Brussel når Storbritannia får en EØS-liknende ordning. Norge kan risikere å få mindre innflytelse og hard konkurranse om deltakelse i styrer og råd i Brussel, mener Trondal:

– Norges utenforskap i EU gjelder ikke bare i saksbehandlingen fra dag til dag, men også ved at Norge ikke er med på forhandlingene. Derfor kan det komme overraskelser, mener professoren.

– Må ha avtalene på plass

Erik Oddvar Eriksen, direktør for Arena Senter for Europaforskning ved UiO peker spesielt på to ting som er viktig for Norge.

– Vi må ha noen som kan avgjøre tvister og konflikter dersom de oppstår, i Norge har vi allerede EFTA-domstolen og EUs avtaleverk som sikrer sømløs handel. Dette faller bort når Storbritannia ikke lenger er EU medlem, sier Eriksen til VG.

– Norge må forhandle frem egne avtaler med Storbritannia, blant annet knyttet til handel og rettigheter, fortsetter han.

Eriksen forteller at det vil være problematisk dersom disse avtalene ikke er på plass når Storbritannia ikke lenger er en del av EU.

– Man må ha avtalene på plass, hvis ikke vet man ikke hva man skal gjøre dersom varer skal fraktes fra Norge til Storbritannia, og hvordan det skal klareres, sier Eriksen.

Professor Anna Nylund på det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø påpeker at for Norge og EØS sin del må man forhandle frem en avtale med Storbritannia som ligger tett opptil, eller er tilsvarende, den landet skal ha med EU etter at utmeldelsen er fullbyrdet.

– I EØS-avtalen reguleres markedsadgang og fri flyt av mennesker, og det må være felles regler mellom Storbritannia og hele det europeiske økonomiske området - ellers kan man jo ikke ha et felles marked, påpeker Nylund.

Nordmenns rettigheter

På et pressetreff utenfor UD torsdag formiddag fortalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at regjeringen er spesielt opptatt av forutsigbarhet for norske borgere og norsk næringsliv.

Utenriksministeren understreker at Norge er veldig opptatt av å få på plass en god løsning, også etter at britene er gått ut av EU.

– Avtalen og avtaleteksten om rettighetene til norske borgere i Storbritannia og britiske borgere i Norge, er på plass. Den er også omtalt i brexitavtalen. Men vi må fortsatt vente litt før vi kan undertegne på grunn av prosessene mellom EU og britene, sier Eriksen Søreide.

Utenriksministeren forsikrer også norsk næringsliv om at alt blir som nå i overgangsfasen, gitt at avtalen blir godkjent av begge parter.

Professor Jarle Trondal sier at skilsmisseavtalen har likhetstrekk med vår egen EØS-avtale.

– Den innebærer kontinuitet i det administrative samarbeidet, og at Storbritannia får rett til å uttale seg, men uten stemmerett. Det blir spennende hvor mye av denne avtalen som kommer til å bli stående, for det er betydelig strid innad i Storbritannia. Det springende punktet er hva som skal skje når - og hvor langt overgangsvinduet blir - for det er helt uklart, sier han til VG.

Kriseløsninger

Storbritannia skal etter planen gå ut av EU ved midnatt norsk tid den 29. mars neste år. Etter det starter en overgangsperiode som i utgangspunktet skal vare i 21 måneder til den 31. desember 2020.

Hvis en avtale ikke er klar innen juli 2020, vil EU og Storbritannia vurdere å forlenge den 21 måneder lange overgangsperioden etter brexit for å kjøpe seg mer tid.

Hvis det en løsning fremdeles ikke er klar når denne overgangsperioden utløper, vil en reserveløsning slå inn: Storbritannia blir da værende i en tollunion med EU inntil videre.

EUs vilkår for å gå med på denne reserveløsningen har vært at britene samtidig må godta detaljerte regler for å sikre like konkurranseforhold. Det betyr blant annet at britene må rette seg etter konkurranseregler, regler om statsstøtte, miljøkrav og arbeidsmiljøregler som gjelder i EU.