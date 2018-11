SEPARERT: Å krysse grensen mellom den pakistanske og indiske delen av Kashmir er svært vanskelig, noe som gjør at familier er separert og handel er stoppet, sier Kjell-Magne Bondevik. Dette bildet er tatt på en grensestasjon. Foto: Privat

Bondevik inn i en av verdens mest betente konflikter

Siden 1947 har Pakistan og India kjempet om kontroll over Kashmir. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har gått inn i meglingen mellom de to landene.

– Folk lider og så mange er drept at vi ikke kan gi opp. Det har skjedd flere drap her på den korte tiden jeg har vært her nede, det er en uholdbar situasjon, forteller Kjell-Magne Bondevik til VG.

Hverken Pakistan eller India anerkjenner det andre landets krav på området. De to atommaktene inngikk våpenhvile i 1965, men det har flere væpnede konflikter mellom landene etter dette.

Grenseområdet mellom Pakistan og India er strengt bevoktet, og de som prøver å krysse grensen risikerer livet.

– Grensekontrollen gjør at familier er separert og det er ikke handel og samarbeid over grensen slik det burde vært, forteller Kjell-Magne Bondevik til VG.

Separert

På turen, hvor Bondevik har representert Oslosenteret, har han blant annet møtt den pakistanske presidenten, Arif Alvi, og utenriksminister, Shah Mahood Quershi.

– De verdsetter veldig at jeg engasjerer meg i dette, og ønsker større internasjonal oppmerksomhet. Å få tilgang helt på toppnivå er et godt tegn.

Norske myndigheter har ikke vært en offisiell del av samtalene Bondevik har deltatt i.

– Jeg har vært her som leder av Oslosenteret etter en offisiell invitasjon fra Pakistans regjering. Norske myndigheter er orientert om engasjement i Kashmir, men de er ikke en del av dette.

Mener det er bevegelse

Kashmir var et selvstendig fyrstedømme fram til 1947, da den britiske kolonien India ble delt i to selvstendige stater – et muslimsk Pakistan og et hindudominert India. Etter dette har landene vært i konflikt over Kashmir, der nesten en fjerdedel er hinduistisk og flesteparten av de andre er muslimsk.

På de drøyt 70 årene konflikten har pågått, så har det vært flere forsøk på å få i gang en fredsprosess, men dette har ikke lyktes.

– Jeg opplever stor interesse for fredsforhandlinger fra pakistansk side, men å starte en fredsprosess nå er vanskelig fordi India nærmer seg valg og understreker at dette er en sak mellom de to landene. Jeg prøver å tilskynde fredsprosessen ved å oppmuntre partene til dialog, sier Bondevik.

Selv om Bondevik ikke fikk snakket med politikerne helt på toppnivå i India, så mener han at India viser positive takter.

– På indisk side har jeg blant annet vært i møter med en fredsforkjemper med stor innflytelse i India, Sri Sri Ravi Shankar, og med en tett relasjon til statsminister Narendra Modi. Det er et positivt signal i seg selv at jeg fikk komme til den indisk delen av Kashmir. Det er ikke opplagt at internasjonale gjester får dette.

Menneskerettighetsbrudd

Konflikten er en av de lengstvarende i Asia, og en ny rapport fra FN konkluderer med at situasjonen har blitt verre de siste to årene.

– Familier separert på begge sider og rapporten fra FN viser stadige overgrep mot menneskerettighetene på indisk side. Internasjonalt er det lite fokus på denne konflikten, sier Bondevik.

Tålmodighet

Å ha tålmodighet i forhandlingene mener den tidligere norske statsministeren er viktig.

– En kompliserende faktor er valget i India i mai. Det er vanskelig å inngå kompromisser rundt Kashmir, fordi da risikerer du å beskyldninger fra opposisjonen om å være svak.

Det har vært stor medieinteresse for besøket fra pressen i både India og Pakistan.

– Men realistisk sett sier han at dette likevel er en vanskelig konflikt å løse med det første.