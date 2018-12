HISTORISK: Amerikanske Colin O’Brady ble den første til å krysse Antarktis fra kyst til kyst helt for egen maskin. Dette bildet delte han på dag 49 av reisen. Det gjengis med tillatelse. Foto: Colin O’Brady på Instagram (@colinobrady)

Ble første til å krysse Antarktis alene uten vindhjelp

UTENRIKS 2018-12-27T02:43:22Z

Amerikanske Colin O’Brady (33) ble andre juledag den første i verden til å krysse Antarktis for egen maskin.

Publisert: 27.12.18 03:43

O’Brady tilbakela den nær 1500 kilometer lange reisen på 54 dager – og gikk det siste strekket på 125 kilometer på 32,5 timer uten søvn.

Turen har gått på ski - med en drøyt 180 kilo tung pulk med utstyr på slep, ifølge Mercury News .

– Jeg vet ikke hvordan, jeg fikk ånden over meg. Jeg følte meg som i en boble de siste 32 timene, som i en tilstand av flyt. Jeg hørte ikke på musikk, bare siktet meg inn på målet som om jeg skulle gå til jeg ikke orket mer. Det var dypt, det var vakkert og det var en fantastisk måte å avslutte prosjektet på, sier rekordsetteren over telefonen til New York Times .

Dermed følger O’Brady i fotsporene til noen store polfarere – deriblant flere norske: Roald Amundsen ble sammen med Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel og Oscar Wisting den første gruppen til å nå den geografiske Sydpolen 14. desember 1911. Da lå de fem uker foran ekspedisjonen til briten Robert F. Scott , som senere omkom på veien tilbake til hovedkvarteret.

Ousland første som krysset alene

Børge Ousland ble den første polfareren til å krysse Antarktis alene. Målet var å gjøre det uten støtte, men etter en frostskade i 1995, måtte han gi tapt etter å ha passert Sydpolen. I 1996-97 gjorde han et nytt forsøk, og gjennomførte uten støtte utenfra, men med hjelp fra et seil.

Flere har siden da forsøkt seg på samme bragd uten vindhjelp, enkelte med livet som innsats, men O’Brady er den første til å klare det.

Kappløp med venn

En venn av O’Brady, briten Louis Rudd (49), har kappkjørt med ham over deler av reisen. Rudd ledet den første uken, men O’Brady tok ham igjen 9. november og ledet med én til to dager før ultramaraton-innsatsen første juledag.

Den dagen våknet O’Brady over 2400 meter over havet og visste at han hadde et solid forsprang på Rudd. Siden han nådde Sydpolen 12. desember, hadde han tilbakelagt over 32 kilometer daglig – og én dag hele 4,8 kilometer. Han regnet med at han hadde tre-fire dager igjen av reisen om han tok det rolig.

Amerikaneren forteller til NYT at han tenkte på folk som løp 160 kilometer i ett strekk, og at det jo skjer jevnlig, men han fortalte ikke om planene om å forsøke alt i én jafs til kona Jenna Besaw, som også er ekspedisjonsleder. Det de antok at han ville forsøke på, var en 16-timersøkt på 64 kilometer den dagen.

Rutinen hans på turen hadde ifølge avisen vært å gi seg rundt 20.00, etter å ha gått i 12 timer på ski. Men de siste ukene hadde han strukket det til 21 på kvelden.

Kvelden første juledag ble klokken over 23 uten at de hørte noe. I stedet slo han opp teltet og hvilte i 90 minutter, Han kokte vann og spiste en dobbel rasjon med middag.

125 kilometer på ett døgn

– Jenna tekstet med og sa «Wow, 64 kilometer – du har hatt en fantastisk dag. Du burde hvile og så gjenta det i morgen.» Men jeg sa «Jeg gir meg ikke.» Jeg sa på en måte «Jeg trenger din støtte 100 prosent. Stol på meg.»

På siste del mot målet hadde han også nedoverbakker og vakker utsikt til fjell og isbre, etter å kun ha sett hvit snø i mange uker.

– Jeg ble nostalgisk. Det vekket følelser. Jeg gjennomgikk hele ekspedisjonen i hodet mitt, og jeg var klar over at jeg kommer til å gjenfortelle denne historien resten av livet, men jeg sa til meg selv: Du opplever dette akkurat nå – lev i nuet! (...) Jeg forsøkte virkelig å være til stede i opplevelsen, beskriver O’Brady.

På hele turen hadde han bare en halv dag fri: 29. november fikk han et problem med den ene skien, og måtte stoppe for å reparere den.

Andre juledag var konkurrenten Rudd fremdeles på vei til målet, rundt 112 kilometer bak, ifølge Mercury News, og O’Brady sier han venter på vennen ved enden av Rossbarrieren.

– Planen min er å vente her på Louis og så fly til Union Glacier sammen med ham, sier han til New York Times.

Union Glacier er der baseleiren er.