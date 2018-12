Strasbourg-angrepet: Her slutter alle spor etter gjerningsmannen

Terrormistenkte Chérif Chekatt skal ha vært i flere skuddvekslinger med politifolk. Flere ganger skal han ha kommet seg unna politiet, og ble sist sett i området Neudorf.

Torsdag ettermiddag satte fransk politi inn væpnede styrker i letingen etter Cherif Chekatt (29), og et område i Neudorf ble stengt av.

Den franske TV-kanalen BFM meldte like før 17.00 at aksjonen er avsluttet, uten noen pågripelse. Området som politiet stengte av, skal også ha blitt åpnet igjen.

Ifølge kanalen skal politiet ha gjennomsøkt tre bygninger i aksjonen.

Jager gjerningsmannen

Ifølge franske myndigheter deltok mer enn 700 politifolk i jakten på etterlyste Chekatt etter skyteepisoden mot et julemarked i den franske byen Strasbourg tirsdag. Tre personer ble drept i terroraksjonen. 13 personer er skadet, fem av dem alvorlig, melder.

Le Parisien skriver at gjerningsmannen ankom Pont du Corbeau klokken 19.45. Fem minutter senere treffes forbipasserende av skudd i gaten rue des Orfèvres i hjertet av julemarkedet.

Videre beveget han seg gjennom et område med gågater i Strasbourg, mens han avførte flere skudd og brukte en kniv til å skade og drepe tilfeldige.

– Noen ble skutt i hodet og de fleste ofrene var menn, sa Roland Ries, borgermester i Strasbourg.

På sin vei møtte han på og forsøkte å drepe fire soldater fra Sentinelle-styrken, som arbeider med terrortrussel og å beskytte utsatte områder. Soldatene responderte med å avfyre skudd, et av skuddene skal ha truffet Chekatt i armen.

Fransk politi utelukker ikke at Chekatt kan å kommet seg over grensen til Tyskland, ifølge The Guardian .

Taxituren

Klokken 20.15 tok han en taxi fra rue du Pont-Saint-Martin. Politiet fulgte etter taxien, og fem minutter senere var det en skuddutveksling mellom den mistenkte og politiet.

Taxien satt han av i distriktet Neudorf sør for byen, nær en politistasjon. Etter dette forsvant han, og det er her alle spor slutter.

Politiet søkte etter mannen i Neudorf. Der gikk de gjennom gater, hager og bygninger.

Politi hos søsteren

Politiet har arrestert fem person i kretsen rund Chekatt. Foreldrene hans og to av brødrene hans ble satt i varetekt tirsdag kveld. En femte person, som ikke er i slekt med Chekatt, skal også være arrestert. Ifølge TV-kanalen BFM skal vedkommende ha sittet i fengsel sammen med Chekatt i en periode.

BFM rapporterer også at politiet gjennomsøkte leiligheten til Chekatts søster i Paris torsdag morgen.

Knytter oppførsel til terror

Ifølge fransk påtalemyndighet ropte Chekatt «Allahu Akbar», som betyr «Gud er størst». Fransk politi etterforsker angrepet som terror.

Le Parisien skriver at Chérif Chekatt hang opp en plakat av Osama bin Laden i cellen sin da han sonet en dom i 2008. Chekatt skal ha vært del av et radikalisert miljø i bydelen Neudorf i Strasbourg.

Ifølge avisen skal Chekatt sagt til taxisjåføren at han ønsket å hevne sine døde brødre i Syria. Han skal ha latt taxisjåføren overleve fordi han var en praktiserende muslim og gjennomførte de daglige bønnene.

Le Parisien skriver at det ikke ble funnet noe i boligen hans som knytter han direkte til IS eller noen annen terrororganisasjon. Avisen skriver likevel at måten drapene er begått er typisk for terrorisme.

Ifølge Le Parisien viser medisinske undersøkelser og overvåkningskameraer at han siktet mot ofrenes hode og nakke – noen ganger på nært hold. Minimum fire mennesker ble knivstukket.