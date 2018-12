PÅ KAMERA: Tre personer som politiet mener er koblet til drapshandlingen er fanget opp på et overvåkingskamera i Imlil. VG har sett videoen. Foto: Skjermdump

Marokkansk påtalemyndighet: Dobbeltdrapet var en terrorhandling

UTENRIKS 2018-12-19T20:16:01Z

IMLIL (VG) Ifølge nye opplysninger fra den marokkanske drapsetterforskningen mistenker politiet at fire menn, som alle har sverget troskap til terrororganisasjonen IS, står bak dobbeltdrapet i Atlasfjellene.

Publisert: 19.12.18 21:16 Oppdatert: 19.12.18 22:46

En kilde med innsikt i den marokkanske etterforskningen opplyser til VG at politiet har kontroll på én marokkansk mann som er mistenkt for drapene på Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i Atlas-fjellene.

Ifølge kilden skal tre andre menn, mistenkt for drapene, være på frifot. Mennene, som skal være identifiserte, jaktes nå over hele Marokko .

Alle de fire mennene skal ha sverget troskap til terrororganisasjonen IS, ifølge VGs kilde. Etterforskningen, som ledes av det marokkanske svaret på FBI, kobler drapene til terror.

Klokken 21.40 melder også nyhetsbyrået AP at den marokkansk påtalemyndigheten sier at dobbeltdrapet var en terrorhandling.

– Radikal islam kan ikke utelukkes. Det er på grunn av profilen til per,sonen som er pågrepet, samt de tre mennene som er ettersøkt, sier en ikke navngitt kilde til det franske nyhetsbyrået AFP.

I en pressemelding fra justismyndighetene i Rabat bekrefter generaladvokaten at den arresterte kobles til en ekstremistgruppe, uten at de bekrefter at det skal være snakk om terrororganisasjonen IS. Videre bekrefter de at flere mistenkte er identifisert og at de blir «jaktet på».

– Radikal islam kan ikke utelukkes. Det er på grunn av profilen til personen som er pågrepet, samt de tre mennene som er ettersøkt, sier en ikke navngitt kilde til det franske nyhetsbyrået AFP.

Sjekker video på sosiale medier

I en pressemelding onsdag kveld opplyser politiet at de undersøker en video som sirkulerer på sosiale medier.

VG har sett videoen, som viser et brutalt drap.

Talsperson for det marokkanske politiet, Boubker Sabik, uttaler til nyhetsnettstedet Barlamane, at politiet ikke kan bekrefte om videoen faktisk viser dobbeltdrapet, men at videoen nå undersøkes.

I videoen som sirkulerer på sosiale medier, kommer gjerningspersonene med utsagn kobler ugjerningen på videoen til vestlige bombeangrep i Syria.

Tre menn på video

Ifølge VGs kilder og flere lokale medier skal et ID-kort, tilhørende en av de mistenkte, og videomateriale fra landsbyen Imlil, være sentrale beviser i etterforskningen av drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24).

VGs reportere i Imlil fikk onsdag ettermiddag se en video fra et overvåkningskamera som viser tre menn haste forbi i området, rundt klokken 03.00 natt til mandag.

De går nedover på en vei som leder nordover mot Marrakech, og ut av fjellområdet. Politiet mistenker etter det VG får opplyst at dette er de tre menn som flykter fra åstedet.

– Vi skal opp dit

Landsbyen Imlil er onsdag fortsatt full av turister, tross de brutale drapene som fant sted om lag 10 kilometer unna. De to kvinnene, som hadde slått opp telt ved en fjellsti, ble funnet døde av forbipasserende. De skal ha blitt utsatt for svært brutal vold.

Onsdag går stadig turister med store sekker oppover fjellsiden fra Imlil, mot stedet hvor Maren og Louisa ble funnet døde. På kafeer og restauranter i hele Imlil sitter turister som nyter utsikten til de mektige fjellene.

VG møter de Tsjekkiske turistene Jan og Milan ved en politisperring ved Imlil. Der må alle turister og besøkende vise frem pass og få med seg en offisiell guide for å få gå inn i området.

– Ja vi skal opp dit, vi er ikke redde. Vi er store, sterke menn og er ikke bekymret, sier Jan til VG.

I natt skal de sove bare noen minutters gange fra der jentene ble funnet drept.

– To løslatt etter avhør

Tirsdag formiddag uttalte en myndighetskilde til VG at mannen som først ble pågrepet, pekte ut tre andre marokkanske menn i avhør.

– Alle er identifiserte, og politiet leter etter dem. Innen 24 timer vil de trolig være arrestert, sa myndighetskilden.

To menn ble kort tid etter pågrepet. Disse to mennene skal ha blitt løslatt etter avhør, får VG opplyst onsdag kveld.

Begge disse mennene skal ha møtt de to kvinnene i Marrakech, og skal ikke ha noe med drapene å gjøre, ifølge VGs kilde.

En av de to løslatte mennene skal være en mann som er å se på en video fra Marrakech, som danske Louisa Vesterager Jespersen publiserte på sosiale medier.