AVKRIMINALISERT HOMOFILI: I år har dødsstraff blitt avskaffet i Malaysia, homofili har blitt avkriminalisert i India og frie valg har blitt holdt i Armenia. Menneskerettighetene er under sterkt press, men det er også gode grunner til å feire fremgang, mener menneskerettighetsorganisasjoner.

Dødsstraff avskaffet og homofili avkriminalisert: Dette kan verden juble for i 2018

Despoter klamrer seg til makten og demokratiet er under press i store deler av verden. Men menneskerettighetene kan også notere mange seire i året som gikk.

I år er det 70 år siden FNs menneskerettighetserklæring ble undertegnet. Jubileumsåret startet med nok en bekreftelse på de store utfordringene menneskerettighets- og demokratiforkjempere står overfor i verden: I fjor ble demokratiets kår forverret i over 70 land i verden. Hvert år siden 2006 har det blitt mindre frihet i verden, ifølge Freedom House sin 2018-rapport.

Men det har også vært betydelig fremgang i flere land i 2018: Dødsstraff har blitt avskaffet, homofili har blitt avkriminalisert og frie valg har blitt holdt for første gang på mange år. Med hjelp av Norges Helsingforskomité og Amnesty International går VG her gjennom noe av det som har gått bra i året som gikk:

Malaysia: Dødsstraff er avskaffet

Bare i 2016 ble ni mennesker henrettet, 36 ble dømt til døden og over 1000 satt på dødscelle i det sørasiatiske landet. Men i år skjedde det en banebrytende utvikling: Dødsstraff ble avskaffet.

Hva var det som utløste dette? I august ble Muhammad Lukman Mohamad dømt til døden for å ha solgt medisinsk cannabis-olje til kreftpasienter. Dommen skapte raseri blant folket, og landets nye statsminister, Mahathir Mohamad, tok til orde for å gjennomgå dommen på nytt, melder New York Times . I oktober skrotet like så godt regjeringen dødsstraff som straffemetode.

– Malaysia er et av flere land som deler samme trend: Stadig flere land avskaffer dødsstraff og antall henrettelser faller. Da Amnesty startet kampen mot dødsstraff i 1977, var det bare 16 land som hadde avskaffet dødsstraff. Nå er det 142 land som i lov eller praksis har avskaffe dødsstraff, sier Tale Hungnes, leder for politikk- og samfunnsavdelingen i Amnesty International Norge.

India: Homofili ble avkriminalisert

6. september ble homofili avkriminalisert i India. Forbudet fra homofili stammer fra kolonitiden, da India var en koloni under Storbritannia.

– Dette er en avgjørelse som betyr enormt mye for millioner av LHBT-mennesker i India, og gir håp til alle andre som kjemper for disse rettighetene i andre land, sier Hungnes.

Armenia: Blodløs revolusjon og frie valg

I april i år førte folkelige protester til avsettelsen av landets mangeårige og korrupte president, Serzh Sagsyan. Revolusjonen var tilnærmet blodløs og i desember ble det første frie valget holdt på mange år.

– Jeg har observert valg i Armenia siden 2008. Valgene har vært preget av utbredt valgfusk og det korrupte, styrende, republikanske partiet har fått statlige virksomheter til å true sine ansatte til å stemme. Årets valg var helt annerledes, og ble gjennomført på en redelig måte, der folk stemte av egen fri vilje, sier Lene Wetteland i Den norske Helsingforskomité (NHC). Hun var i Armenia tidligere i desember for å ovære valget.

Hun betegner Armenia som en foreløpig suksesshistorie. Noe av nøkkelen har vært jobben med å styrke sivilsamfunnet over flere år.

– Studentorganisasjoner og andre som har jobbet for demokrati var sentrale i organiseringen av demonstrasjonene. Jeg opplever at det er en ordentlig optimisme for fremtiden, sier hun.

Usbekistan: Brutalt diktatur letter på sløret

Usbekistan regnes som et av verdens mest brutale diktaturer – og en av verstingene når det gjelder bruk av tortur, mangel på pressefrihet og sensur. Men etter den diktatoren Islam Karimovs død i 2016, som har hersket siden Sovjetunionen, har landet tatt skritt i retning av reformer.

Den nye lederen, Shavkat Mirziyoyev, har blitt trukket frem som en «reformasjonist» og en mulig katalysator for endring i Sentral-Asia, skriver Foreign Policy.

– Man kan stille spørsmål ved hvor genuine disse reformene er. Men det har vært et så forferdelig diktatur, at utviklingen er ganske spesiell. Deler av barnearbeidet i landet har for eksempel blitt avskaffet, sier Wetteland i NHC.

Russland: Putin-motstand på landsbygda

Russland har i post-Sovjet-tiden aldri vært så undertrykkende som det er nå, mener Human Rights Watch. Men Wetteland mener det er mye positiv motstand og organisering som foregår på landsbygda.

– Det er viktig å tenke på at Russland er et enormt stort land, og Putin har ikke kontroll på alt. Vi merker oss at folk har brukt lokalvalg, tatt til gatene for å protestere mot prisøkninger og sivil ulydighet på skolen for å vise sin misnøye med regjeringen.

Hun mener det er spesielt antikorrupsjon som makter å samle folk til protest, ofte under fanen til opposisjonslederen Alexei Navalny.

– Stadig flere folk, spesielt unge, ser liten grunn til at Russland bruker enorme summer på krigføring og innflytelse i verden, mens økonomien hjemme har stagnert og fattigdommen er åpenlys, sier hun.

Etiopia: Fred og reformer

Den autoritære staten har gjort store demokratiske fremskritt i år, skriver Freedom House . Etter 20 år, er forholdet med nabolandet Eritrea normalisert. Den nye statsministeren, Abiy Ahmed, har også iverksatt en rekke reformer: Han har løslatt flere politiske fanger, opphevet unntakstilstanden og planlegger å endre grunnloven for å innføre tidsbegrensninger for hvor lenge statsministere kan sitte.

– Det har vært en veldig stor overgang fra tiår med politisk undertrykkelse. Etiopia er fortsatt et autoritært regime, men dette er en reell oppmykning, sier Tale Hungnes i Amnesty.

Angola: Kjemper mot korrupsjon

Den nye angolanske regjeringen har iverksatt flere reformer for å snu en svak økonomi og få bukt med korrupsjonsskandalene de siste årene, skriver Chatham House . Landet er nummer 167 av 180 land i Transparency Internationals 2017-liste over korrupte land. Det har også vært positive tegn til bedret pressefrihet. To journalister som sto tiltalt for å ha «fornærmet regjeringen» for sine korrupsjonsavsløringer, ble i juli funnet ikke skyldige .

– Dette er små skritt i riktig retning, sier Hungnes i Amnesty.

