Lokalt band holdt konsert på stranden – så kom tsunamien

Det indonesiske bandet «Seventeen» holdt konsert på en strand på vestkysten av øya Java da den dødelige tsunamien traff. To av bandets medlemmer omkom, og to er fortsatt savnet.

I en pressemelding søndag morgen skriver Seventeen at bassist M. Awal Purbani og manager Oki Wijaya er døde som følge av naturkatastrofen, melder The Jakarta Post .

To av bandmedlemmene, gitarist Herman Sikumbang og trommeslager Andi, er fortsatt savnet.

Så langt er minst 168 personer bekreftet omkommet etter at tsunamien traff de indonesiske øyene Java og Sumatra klokken 21.30 lokal tid lørdag kveld.

Det er meldt om at 745 er skadet, mens 30 personer er savnet, skriver DPA .

Bønnfaller fansen

Seventeen, som er et indonesisk poprock-band, holdt en konsert arrangert av det statlige elektroselskapet PLN da den dødelige bølgen traff scenen bandmedlemmene sto på.

Scenen lå på stranden Tanjung Lesung Beach, som ligger på vestkysten av øya Java.

På bandets Instagram-side la vokalist Riefian Fajarsyah ut en post søndag morgen.

Foreløpig er det kun ham og bandets andre gitarist, Yudhi, som med sikkerhet kom fra naturkatastrofen med livet i behold.

Til sine 260.000 følgere på Instagram bekrefter vokalisten at deres bassist og manager har omkommet i den dødelige tsunamien.

Han er tydelig preget av den dramatiske hendelsen.

Vokalisten fortsetter med å fortelle at to resterende bandmedlemmer og hans egen kone fortsatt er savnet.

– Be for at min kone Dylan blir funnet snart, sier Fajarsyah mens han kjemper for å holde tårene tilbake:

– Resten av bandet er heldigvis trygge, på tross av skader og brukne ben, sier vokalisten til sine følgere, før han gjentar at fansen må be for at hans kone og de savnede bandmedlemmene må bli funnet i live.

Ble kastet inn i fansen

En stor gruppe mennesker var samlet i teltet på stranden for å se konserten da veggen av vann traff dem.

En rekke videoer som har sirkulert på sosiale medier etter tsunamien viser fansen som klapper og roper entusiastisk før den enorme bølgen treffer baksiden av scenen.

Bandmedlemmene og utstyret deres blir deretter kastet inn i menneskene som danser på første rad.

Hvor mange av de andre tilskuerne som befant seg i teltet som er berørt av hendelsen er foreløpig ikke kjent.

– Vannet vasket bort scenen, som var plassert i strandkanten. Vannet steg og dro med seg alle rundt scenen. VI har mistet noen av våre kjære, inkludert vår bassist og manager. Andre er savnet, sier rockebandet i en kunngjøring som Reuters refererer.

Seventeen annonserte tidligere denne måneden på Instagram at de skulle holde konserter på stranden i Java mellom 21. og 23. desember.

Bandet ble dannet i 1999 i Yogyakarta, og har siden gitt ut fire album.

Dødstallene kan stige

Vestkysten av Banten-provinsen på Java synes foreløpig verst rammet av tsunamien, opplyser Sutopo Purwo Nugroho ved den nasjonale katastrofemyndigheten, ifølge Reuters .

Katastrofemyndigheten opplyser at de fortsatt jobber med å få oversikt over de rammede områdene og at det er mulig at tallene over ofre vil stige.

Ifølge katastrofemyndigheten ble tsunamien utløst av et undersjøisk skred som kom som følge av vulkansk aktivitet på vulkanen Krakatau.

Krakatau ligger på øya Anak Krakatau i Sundastredet mellom de indonesiske øyene Java og Sumatra.

Vulkanen hadde et utbrudd klokken 21.03 lokal tid lørdag, en drøy halvtime før bølgen slo inn over øyene.