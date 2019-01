På innsiden av fødeklinikkene

Agne (31) ligger på sykehuset i Sarpsborg og venter på sitt planlagte keisersnitt. Samtidig skal Judith (23) gjennom noen dramatiske timer i Malawi. Vi har vært med på to svært ulike fødsler - i to forskjellige land.

Inne på fødestuen er det uvanlig stille. Judith Thokozani har lagt seg på den svarte søppelsekken og ynker seg.

Hun stønner, står opp for å lette smerten, men det er ingen som kommer. Ingen som står bak og trøster, gir massasje og forteller henne at hun må presse. Ingen som forsikrer henne om at dette skal gå bra, at åpningen på åtte centimeter nå er på ti, og at fødselen er i gang.