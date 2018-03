KLASSEROM: I mange fattige land får ikke alle barn utdanning, og blant de som får det er nivået på utdanningen i mange tilfeller lav. Her fra en skole på landsbygden i Kenya. Foto: THOMAS MUKOYA / REUTERS

Roser Norge og Rihanna for å bidra til utdanning i fattige land

Publisert: 01.03.18 00:59 Oppdatert: 01.03.18 07:10

WASHINGTON, D.C. (VG) Da utviklingsminister Nikolai Astrup (H) besøkte USAs hovedstad onsdag, vanket skryt fra sjefen for Globalt partnerskap for utdanning (GPE). Dermed er han i selskap med selveste Rihanna.

– Jeg takker deg fra bunnen av mitt hjerte for Norges innsats, sa GPE-direktør Alice Albright til den norske statsråden da de hadde et kort møte hos Verdensbanken i Washington, D.C.

Etter at de to hadde snakket sammen i et kvarter, og mens Nikolai Astrup sprang videre til sitt neste møte i en travel dag i den amerikanske hovedstaden, forklarte Albright overfor VG hvorfor hun på vegne av Global Partnership for Education, eller Globalt partnerskap for utdanning på norsk, takket Norge så dypt og inderlig.

– Norges innsats har vært veldig viktig for oss i GPE. Dere har vist lederskap. Både statsminister Solberg og tidligere utenriksminister Brende , og nå andre. Jeg tar av meg hatten for Norge. Dere er nå en av våre største økonomiske bidragsytere, men er også dypt involvert i strategien vår, sier Albright.

– Norge la press på andre

Hun viser til at den norske regjeringen for en måned siden annonserte at Norge kommer til å bevilge to milliarder kroner over tre år til GPE, som har som mål å sikre at barn i hele verden har tilgang på utdanning. Norge sitt bidrag for de neste tre årene er på 600 millioner mer enn de tre foregående årene. Med det er Norge en av de største bidragsyterne til prosjektet.

– At Norge nå øker sitt bidrag har lagt press på andre land til å gjøre det samme. Og det har faktisk allerede skjedd, forklarer GPE-direktøren.

Hun forteller at nesten alle G7-landene har forpliktet seg til økte bidrag, men også at nye land har kommet til. For første gang får GPE nå støtte fra et land fra Midtøsten, De forente arabiske emirater. I tillegg er Senegal nå med som både bidragsyter og mottaker.

– Det er symbolsk viktig, sier Albright.

Hun får støtte av Astrup. Han er opptatt av at det ikke er nok at rike land som Norge gir penger. De landene som får, må også selv bidra, mener han. At det nå skjer, er han glad for.

– Bistand alene kan aldri føre til utvikling. Mottakerlandene selv ser verdien av at befolkningen deres blir utdannet. De setter det på agendaen i sine hjemland. GPE har vært en viktig katalysator for å komme dit, sier utviklingsministeren til VG.

At andre land har også har økt sine bidrag gleder Astrup, selv om han sier han har et sterkt konkurranseinstinkt.

– Men akkurat her håper jeg å bli slått, smiler han.

264 millioner barn uten skolegang

Pengene fra Norge skal frem til 2020 blant annet gå med til opplæring av 1,7 millioner flere lærere. Målet er at 19 millioner flere barn verden over skal kunne fullføre grunnskole. Fra før har Norge for eksempel bidratt til et prosjekt der man har utviklet en app som skal hjelpe syriske barn å lære seg arabisk.

– GPE har vist seg å levere gode resultater. Derfor er dette vår klart viktigste kanal for satsing på utdanning, forklarer statsråden, som sier at skolegang til barn er helt sentralt for å nå FNs bærekraftmål, som blant annet handler om å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet.

Fremdeles er det rundt 264 millioner barn og unge i verden som ikke får skolegang. I tillegg er kvaliteten på skolene for mange så dårlig at de ikke lærer seg grunnleggende ting innenfor lesing, skriving og matte. I landene der GPE operer, ble 75 millioner flere barn innskrevet i skoler i 2015 sammenlignet med 2002.

Alice Albright forteller at med de nye bidragene kan de tallet bli enda høyere.

– Flere fattige barn i de mest fattige landene i verden vil få bedre utdanning. Særlig viktig er det at flere jenter får skolegang, sier hun.

– Rihanna er fantastisk

Men det er ikke bare Norge sin innsats GPE-sjefen skryter av. Organisasjonen, som er en del av Verdensbanken, har knyttet til seg superstjernen Rihanna som ambassadør. Tidligere i år oppfordret hun Norge til å lede an i kampen for utdanning til alle.

– Hun er fantastisk. I tillegg er hun en global kjendis. Hun kan være med å få unge mennesker til å bry seg. En utfordring vi har er at det ikke er så godt kjent blant mange at det finnes millioner av barn som ikke får tilbud om skolegang. Rihanna hjelper oss med å få fokus på dette også i de landene der det ikke er et problem, sier Albright.

Hun tror dermed at også popstjernens innsats vil kunne føre til økte økonomiske bidrag for GPE. Noe hun er overbevist om at hele verden vil tjene på.

– Det er viktig at folk husker at det er klare sammenhenger mellom utdanning og ting som for eksempel mindre ekstremisme, færre flyktninger og bedre helse, avslutter hun.