TOPPFOLK: Sør-Koreas nasjonale sikkerhetssjef, Chung Eui-yong,(i midten) leder delegasjonen som nå er i samtaler med det nordkoreanske regimet. Foto: AFP

Kim Jong-un møtte sørkoreansk delegasjon

Publisert: 05.03.18 10:23 Oppdatert: 05.03.18 12:25

UTENRIKS 2018-03-05T09:23:35Z

Nord-Koreas leder Kim Jong-un spiser i dag middag med en høytstående delegasjon fra nabolandet, Sør-Korea. Det skal være det første møtet i sitt slag siden 2011, melder CBS News. Et nærmere samarbeid om mulige fredsforhandlinger er ventet å bli et tema under middagen.

Et forsiktig skritt mot det som kan ende i forhandlinger mellom Nord-Korea og USA finner sted mandag. Flyet med den høytstående delegasjon fra Sør-Korea landet i Pyongyang, hovedstaden i Nord-Korea tidligere i dag.

Sør-Koras president, Moon Jae-in, bygger videre på den optimistiske tonen som ble skapt da de to statene på Koreahalvøya hadde fellesopptredener under vinter-OL som nylig ble avsluttet i sørkoreanske Pyongchang.

For tiden pusler Korea-statene på plass detaljene rundt en nordkoreansk deltagelse under Paralympics-lekene senere denne måneden.

Delegasjonen fra Sør-Korea som nå er på plass i Nord-Koreas hovedstad, ledes av Sør-Koreas nasjonale sikkerhetssjef, Chung Eui-yong. Han sa før avreise, ifølge CNN, at han vil ha grundige samtaler med nordkoreanerne om hvorvidt møter mellom Nord-Korea og det internasjonale samfunnet, inkludert USA, kan fortsette.

– Fram for alt, vil jeg kommunisere tydelig at det hos vår president, er både vilje og intensjoner om å skape en varig fred på en atomvåpenfri Koreahalvøy. Vi vil bruke den dialogen og de forbedrede relasjonene som er skapt i kjølvannet av OL i Pyongchang, under disse samtalene, sa sikkerhetssjef Chung, før avreisen til Nord-Korea.

– President Moon har helt klart bestemt seg for ikke å miste det momentum som ble skapt under OL, sier sikkerhetsekspert Euan Graham, ved den australske tenketanken, Lowy Institute.

– Moon prøver å stille seg mellom Nord-Korea og USA, han forsøker å tone ned den spente atmosfæren som lenge har eksistert mellom Nord-Korea og det internasjonale samfunnet. Det kan fortone seg som naivt, men, men i det minste kan Moon klare å hindre at spenningen øker, sier Graham til CNN.

Den sørkoreanske presidenten gikk blant annet til valg på en tilnærming mellom de to koreanske statene. Hans foreldre er flyktninger fra den kommunistiske staten styrt av Kim-regimene.

Initiativene fra den sørkoreanske presidenten, Moon Jae-in, blir også sett på som en utfordring for den amerikanske presidenten, Donald Trump. Hittil har den amerikanske presidenten vært kompromissløs og helt klar på at det ikke kommer på tale om forhandlinger før Nord-Korea har gått med på å avvikle sitt atomvåpenprogram.

Den sørkoreanske delegasjonen returnerer til Seoul tirsdag og skal deretter til Washington D.C. for å brife amerikanerne om møtet med det nordkoreanske regimet.

Sør-Korea og USA skal etter planen avholde en felles militær øvelse i farvannet utenfor Koreahalvøya, etter at Paralympics-lekene er avsluttet. Sør-Koreas forsvarsministers talsperson, Choi Hyun-soo bekrefter av øvelsen vil finne sted.

Regimet i Nord-Korea oppfatter den militære øvelsen som en fiendtlig handling, og flere analytikere er bekymret for hva som da skjer med de diplomatiske samtalene mellom Nord- og Sør-Korea.