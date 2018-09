UREDD: Richard Brooks rusler langs flotte Myrtle Beach. Han nekter å la seg evakuere. Foto: Thomas Nilsson / VG

Richard tror ikke på orkanadvarslene: «De prøver bare å skremme vettet av oss»

UTENRIKS 2018-09-13T00:14:29Z

NORTH MYRTLE BEACH, SØR-CAROLINA (VG) Her på North Myrtle Beach smeller stororkanen Florence om kort tid. Men 52-årige Richard Brooks nekter å flykte.

Publisert: 13.09.18 02:14

Han gir blaffen i dommedagsprofetiene om nivå 4-orkanen Florence. Han blir i North Myrtle Beach hvor han er både eiendomsmegler – og stolt eier av kjeden Hamburger Joe’s.

– Jeg drar ikke. De prøver bare å skremme vettet av oss. Jeg har opplevd og overlevd orkaner i de mer enn 40 årene jeg har bodd her i Myrtle Beach, sier Brooks.

Han bryr seg ikke om at Florence skal treffe land med en styrke som USA østkyst ikke har opplevd på 60 år.

Richard Brooks vet best.

– Kanskje jeg er den typiske, dumme amerikaneren. Haha. Men jeg har en sjette sans. Jeg har kommet meg gjennom disse orkanene før. Men jeg skjønner at de eldre og svake blir evakuert. De er ikke i stand til å ta vare på seg selv, sier Brooks.

Og her vi står på stranden, og ser på det temmelig stille, blå Atlanterhavet, er det knapt mulig å fatte at det er et monster på vei.

Med en vindhastighet på opp mot 240 kilometer i timen.

Nå er det helt stille før stormen her i populære Myrtle Beach.

Gatene er nesten helt tomme. Butikker og restauranter er stengt. Bare noen få hoteller holder åpent. Ingen av de rundt 150 golfbanene i området er åpne. Turistene har dratt, selv om solen skinner og det er over 30 varmegrader.

Men nede på den brede, praktfulle stranden har noen av lokalbefolkningens tøffinger tatt plass i dype strandstoler.

De nyter en pils – og stillheten. Om et par døgn braker det løs.

Orkaner på østkysten Orkanen Jeanne er den siste orkanen som har truffet østkysten. Stormen var i kategori 3, og slo ned ved Port St. Lucie i Florida, september 2004. Orkanen Fran er den siste kraftige orkanen som traff Carolina-statene. Også denne orkanen var innenfor kategori 3 og slo ned nær Wilmington i Nord-Carolina, September 1996. Orkanen Hugo var den forrige kategori 4 – stormen som traff Carolina-statene, da den slo ned september 1989. De siste 100 årene har 37 stormer passert under 16 mil fra orkanen Florence sin nåværende posisjon i Atlanterhavet, uten at de traff USA. Kilde: CNN

Richard Brooks har hjemmet sitt, to restauranter og flere utleieboliger North Myrtle Beach.

– Huset mitt er solid og skal ikke ha noen problemer med å overleve de sterke vindene. Jeg er mer redd for restaurantene. Jeg frykter at takene skal bli revet av. Og så frykter jeg vannmassene. Jeg blir igjen her for å bygge opp alt så fort som mulig, sier Brooks, en mann som virkelig lever opp til det han selv kaller «sørstatlig gjestfrihet».

Han viser oss rundt i en av de stengte restaurantene. Vanligvis vrimler det av gjester i den koselige restauranten som spesialiserer seg på hamburgere og kyllingvinger.

Han har hatt utrolige 263.000 kunder denne sommeren. Hvis han kan åpne igjen førstkommende mandag, håper han at nettotapet ikke overstiger 50.000 dollar.

I tillegg kommer kostnaden med å bygge stedene opp igjen.

– Men dette er bare ting og penger. Jeg bryr meg ikke så mye om det, sier Brooks.

Men skulle det ikke gå helt som han ser for seg når orkanen kommer, har han en plan.

– Hvis jeg må evakuere, så har jeg flere venner og familie i området jeg kan dra til. Jeg har også noen bygninger som er tryggere, sier Brooks.

– Men frykter du ikke at du kan være for sent ute?

– Jeg tror jeg kommer meg ut i tide. Men nå skremmer du meg litt, svarer Brooks, og så smiler han litt.

For selv om myndighetene har evakuert over én million mennesker, mener Brooks at orkanen er medieskapt.

– Mange får panikk på grunn av mediene. Flesteparten av oss som har vært her under sånne stormer, forstår at det er et hysteri, og velger å bli hjemme. Tre av mine nærmeste venner er også meteorologer. Jeg pleier alltid å fleipe med dem at de bommer ofte, mener Brooks.

Han tror heller ikke på USAs president Donald Trump som ber innbyggerne de utsatte områdene å flykte. «Ikke lek med den, dette er en stor en», sier Trump.

Brooks sier at han sørger for å ha nok vann og mat. Han bekymrer seg eller ikke for at strømmen går. De har generatorer og batterier som skal hjelpe dem hvis det blir mørkt. Han er også redd for innbrudd hvis han forlater hjemmet sitt.

Dette er femte gangen Florence virvler gjennom Atlanterhavet. Florence er nemlig et populært orkannavn, skriver The Greenville News.

Men ingen har sett noe som Florence 2018. Det snakkes om en stormflo på tre meter.

– Den er enorm og ond, advarer Nord-Carolinas guvernør Roy Cooper, som også kaller den «ekstremt farlig, historisk og livstruende».

USAs nasjonale orkansenter (National Hurricane Center ) varsler en katastrofal styrtflom over deler av Carolina-statene og de midtatlantiske delstatene.

Orkansenteret tror Florence vil bevege seg noe lenger sør og vest enn tidligere antatt, og at den bli liggende utenfor kysten i noen dager før den beveger seg innover i landet lørdag. Det er dårlige nyheter.

Florence blir trolig den første kategori 4-orkanen til å treffe regionen siden Hugo raserte Nord-Carolina i 1989.

Hugo krevde 49 menneskeliv og forårsaket ødeleggelser for rundt 60 milliarder kroner.

Richard Brooks husker Hugo svært godt.

– Jeg flyktet til min mor i Nord-Carolina. Da jeg ville tilbake til Myrtle Beach, fikk jeg ikke lov til å slippe inn på flere dager. Den sjansen tar jeg ikke igjen, sier Richard Brooks.

REPORTER I OSLO: EDDA DRÆGNI