HARDE ANGREP: Røyk velter opp etter at syriske og russiske fly angrep mål i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen lørdag. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Russiske luftangrep i Syria etter toppmøte

UTENRIKS 2018-09-08T14:58:02Z

Russland har på under tre timer utført nesten 60 luftangrep i Idlib-provinsen nordvest i Syria, og flere sivile er drept, ifølge eksilgruppen SOHR.

NTB

Publisert: 08.09.18 16:58

Angrepene kommer dagen etter toppmøtet mellom lederne for Russland, Iran og Tyrkia.

Tyrkias president Tayyip Erdogan ønsket på møtet å få Russlands president med på en våpenhvile i Syria. Det ønsket ikke Putin, skriver Reuters.

Idlib-provinsen er syriske opprørsgruppers siste store bastion, og mange internt fordrevne flyktninger har søkt tilflukt der.

Flyangrepene idag var rettet mot mål sør og sørvest i provinsen, ifølge opplysninger som den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sitter på.

Mest omfattende angrep

Minst fire sivile er drept i angrepene, samt i tønnebombeangrep utført av regimet, ifølge SOHR.

Gruppen beskriver lørdagens angrep som de mest omfattende i Idlib-provinsen til nå.

Fredag møttes presidentene fra Iran, Russland og Tyrkia for å diskutere situasjonen.

– Vi har diskutert konkrete tiltak for en gradvis stabilisering i Idlib, der det legges opp til fred for dem som er rede for dialog, sa Vladimir Putin etter møtet med Irans Hassan Rouhani og Tyrkias Recep Tayyip Erdogan i Teheran.

FN frykter en opptrapping som vil drive hundretusener på flukt.

Ifølge FN er rundt halvparten av de rundt 3 millioner menneskene i Idlib, internflyktninger.