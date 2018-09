SVENSKE POLITIKERE: Lokalpolitiker Stina Lundgren fra Moderaterna i kommunen Botkyrka forteller at partiet ble tilbudt flere stemmer av Miljöparti-politikeren Ali Khalil. Foto: Moderaterna/Miljöpartiet

SVT: Ble tilbudt 3000 stemmer i bytte mot ny moské-tomt

UTENRIKS 2018-09-07

En lokalpolitiker fra Miljöpartiet trekker seg etter anklager om at han tilbød å skaffe flere stemmer til Moderaterna i bytte mot byggetillatelse til en moské.

Publisert: 07.09.18 10:46

Partiet Moderaterna i Botkyrka kommune ble tilbudt flere tusen stemmer, noe som er nok til et maktskifte i den rødgrønne kommunen. Men stemmene kom med en prislapp.

Opplysningene kommer fram i SVT-programmet «Uppdrag gransking».

Her forteller en lokalpolitiker Stina Lundgren fra Moderaterna i kommunen Botkyrka om hvordan partiet ble innkalt til et møte med Miljöparti-politikeren Ali Khalil.

Hun forteller at de trodde de var invitert til et helt alminnelig møte i moskeen, men at møtet tok brått en uventet vending, skriver SVT.

– Vi ble naturligvis helt sjokkert. Vi hadde ingen anelse om at dette var hensikten for møtet, sier Moderaterna-politiker i kommunen Stina Lundgren.

Tar avstand fra tilbudet

På møtet skal Khalil ha tilbudt seg å få flere tusen medlemmer av en muslimsk menighet til å stemme på Moderaterna. Til gjengjeld måtte Moderaterna – som politisk står langt unna Miljöpartiet – love å gi tillatelse til bygging av en ny moské.

Ifølge Lundgren var det snakk som så mye som 3000 stemmer, der angivelig nok til å kunne tippe det politiske flertallet i kommunen. De rødgrønne, hvor Miljöpartiet inngår, kunne mistet makten. Lundgren sier tilbudet er uaktuelt og peker på at et valg skal være en demokratisk prosess.

– Vi ønsker at folk skal gå til valglokalet og stemme på det partiet med den ideologien de selv vil stå for. Det her tar vi fullstendig avstand fra.

Hemmelig opptak

Uppdrag Gransking har selv gjort et hemmelig opptak av Khalil hvor han diskuterer antall stemmer han kunne klart å skaffe. På spørsmål om hvordan de kan love bort stemmene svarer Khalil at de som kommer til moskeen hver fredag er svært lydhør til det imamen sier.

– Dersom imamen sier at «vi vurderer det som at Moderaterna er det beste valget for oss. De lytter til våre problemer og har lovet å kjempe for oss», da hører menigheten på det, sier Khalil.

Da Khalil blir konfrontert av SVT-programmet, forteller han at han koblet Moderaterna med moskeen fordi det er viktig at politikere besøker menigheter, men at han ikke var klar over tilbudet om stemmene. Khalil avviser at han har forsøkt å bytte stemmer mot moské-tillatelse.

Går av

Fredag opplyste Miljöpartiet at Khalil går av.

– En helt forkastelig handling, og vi tar fullstendig avstand fra dette, sier partisekretær Amanda Lind om Khalils opptreden.

Statsforsker Bo Rothstein reagerer på tilbudet fra moskeen.

– Det er en form for politisk korrupsjon. Det er en form for kjøp av stemmer, det er ikke sånn et demokrati skal fungere, sier han til kanalen.

Rothstein sier han er kjent med slike tilfeller andre steder i verden, men at det ikke er vanlig i Sverige , men peker på at det er spesielt at det er en politisk motstander som kommer med et slikt tilbud.

– Det indikerer en dramatisk oppløsning av partilojalitet i kommunen.