To kvinner dømt til stokkeslag etter anklage om lesbisk sex

UTENRIKS 2018-09-03T09:04:36Z

To malaysiske kvinner er dømt til seks stokkeslag etter anklager om å ha hatt lesbisk sex.

NTB

Publisert: 03.09.18 11:04

I tillegg til å bli dømt til seks stokkeslag, fikk kvinnene en bot på nesten 7000 kroner. Dommen falt mandag.

Ifølge de strenge islamske lovene i landet er det forbudt å ha sex med en person av samme kjønn. Dette er første gang kvinner i Malaysia blir dømt etter sharialovene for å ha hatt lesbisk sex, ifølge aktivister.

Kvinnene, som er 22 og 32 år, ble pågrepet i april etter at de ble funnet i en bil som sto parkert på en offentlig plass nord i Terengganu, en av landets mest konservative områder øst i landet.

Amnesty reagerer

Malaysiske myndigheter har fått massiv kritikk av menneskerettighetsgrupper for straffen de har gitt kvinnene. Lederen for Amnesty International i Malaysia, Gwen Lee, har uttalt at kvinnene fikk en grusom og urettferdig straff.

Lee sier at Malaysia må stoppe bruken av stokkeslag og fjerne lovene som tillater bruken av tortur. Også en aktivistgruppe som jobber for bedre rettigheter for homofile, lesbiske og transpersoner, fordømmer straffen.

– Denne formen for avstraffing er ondskapsfull og bryter med helt sentrale menneskerettigheter, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

Egenæs sier at de er bekymret for utviklingen i Malaysia, og at situasjonen for lesbiske og homofile er blitt verre.