BLOKKERT: Palestinere demonstrerte 14. september mot at den israelske hæren blokkerte veien mot Khan al-Ahmar med gravemaskiner. Foto: ABBAS MOMANI / AFP

Nekter å flytte seg for Israels bulldosere

UTENRIKS 2018-10-06T14:51:06Z

ISTANBUL (VG) Israel vil jevne den norskstøttede beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på Vestbredden med jorden. «Alle er redde», sier en av innbyggerne til VG.

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 06.10.18 16:51

– Ingen av oss skal flytte noe som helst sted.

Det sier Eid Khamis Jahalin (52), talsperson for beudinlandsbyen Khan al-Ahmar, på telefon til VG. Landsbyen ligger på det okkuperte Vestbredden mellom Jerusalem og Jeriko, og huser rundt 200 innbyggere.

Siden slutten av 1970-tallet har palestinske beduiner, nomadiske arabere som livnærer seg av dyrehold, holdt til i Khan al-Ahmar. Her er Jahalin født og oppvokst, her har han giftet seg, og her er hans tre sønner og to døtre blitt født. Nå vil israelske myndigheter rive den primitive landsbyen og tvangsflytte innbyggerne.

«Alle er redde. Hva er det forventet å føle når hæren hvert øyeblikk kan dukke opp og rive ned ditt hjem?» spør Jahalin.

Israel: Ulovlig landsby

Israel mener beduinlandsbyen er ulovlig. Dette ble nylig fastholdt av landets høyesterett, som etter en lengre rettsprosess forkastet siste anke i saken. Dermed har israelske myndigheter loven på sin side når de sender gravemaskiner til Khan al-Ahmar for å jevne stedet med jorden.

Innbyggerne fikk først tilbud om hjelp til å rive sitt eget hjem, og siden en frist til 1. oktober på å forlate området. Men alle nektet, sier Jahalin.

– Fristen er utløpt, men det er foreløpig ingen bulldosere her. Angela Merkel er på besøk i Israel nå, og derfor venter de kanskje med rivingen, tror Jahalin.

Søreide: Israel må trekke ordren

Flere internasjonale aktører er sterkt imot Israels varslede riving av beduinlandsbyen. Deriblant norske myndigheter, som blant annet har gitt finansiell støtte til barneskolen i Khan al-Ahmar.

1 av 3 LANDSBYEN: Khan al-Ahmar er en primitiv, liten landsby på Vestbredden. Mohamad Torokman / Reuters

– Riving av hus og tvangsflytting av mennesker på okkupert jord er uakseptabelt, strider mot internasjonal lov og undergraver en tostatsløsning, tvitret statssekretær Audun Halvorsen (H) i juli.

Beduintalsperson Jahalin sier at de takknemlige for dette, men at «vi trenger mer enn støtteerklæringer, vi trenger handling».

«Tilbyr oss å flytte til søppeldynge»

De 200 innbyggerne har fått tilbud av israelske myndigheter om å flytte til et nærliggende område. Her skal de få bedre levekår, ifølge Israel.

– Det ligger 200 meter fra en søppeldynge. Vis meg den som vil ta med seg familien sin dit, sier Jahalin.











1 av 4 KASTET STEIN: Palestinske demonstranter kastet stein mot israelske styrker i Ramallah 2. oktober, i en protest mot rivingen av beduinlandsbyen og mot en ny lov som definerer Israel som et stat for jøder. ABBAS MOMANI / AFP

Innbyggerne i Khan al-Ahmar tilhører i hovedsak Jahalin-stammen, som ble fordrevet fra Negev-ørkenen i Israel på 1950-tallet. De lever av å selge ost, smør og andre geitemelkprodukter til det palestinske markedet.

– Vi lever ganske isolert fra samfunnet, og er vant til å leve ute i det fri. Vi ønsker ikke å bo i urbane miljøer. Å ta en beduin vekk fra marken og inn i en bygning, er som å ta en fisk ut av vannet, sier Jahalin.

Beskriver landsbyen som et fengsel

– I gamle dager før okkupasjonen var livet ganske bra. Men i dag er Khan al-Ahmar som et fengsel, sier Jahalin og tegner opp geografien:

På den ene siden av landsbyen, på vei til den viktigste vannkilden, ligger en israelsk bosetning, som beduinene ikke får lov til å gå inn i eller krysse. På den andre siden er en motorvei, som det er restriksjoner for å krysse. Beduinene får ikke lov til å bygge ut i området.

Jahalin og beduinmiljøet har to teorier om hvorfor Israel vil rive Khan al-Ahmar: Myndighetene ønsker å ta over området og utvide de omkringliggende jødiske bosetningene, og samtidig atskille de 18 ulike beduinlandsbyene på Vestbredden til to enklaver i nord og sør.

«Dette er den siste kulen mot fredens hode», sier beduintalspersonen til VG.











1 av 4 STILLE PROTEST: En palestinsk gutt har lagt seg til å sove i Khan al-Ahmar. MUSSA ISSA QAWASMA / Reuters

Advarer mot israelsk kontroll

Israel okkuperte Vestbredden i 1967, og har siden etablert over 120 bosetninger her – til tross for FNs krav om tilbaketrekning.

På innsiden av bosetningene: Okkupantene har alltid våpen i nærheten

Større og flere israelske bosetninger er en uttalt del av den israelske regjeringens politikk. Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman har lovet 3900 nye bosetninger på Vestbredden .

– De 18 beduinlandsbyene er det siste Israel må fjerne for å kunne kontrollere hele området, og dette er det de ønsker. Hvis Khan al-Ahmar blir revet, står de andre landsbyene for tur, også de palestinske, mener Sarit Michaeli, talsperson for den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B’Tselem.