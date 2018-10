KAMERABILDER: Den tyrkiske avisen Hurriyet friga tirsdag bilder fra overvåkningskamera som skal vise den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi idet han går inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for en uke siden. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Dette skal være siste observasjon av den saudiarabiske journalisten

Tyrkiske myndigheter sier de har fått grønt lys til å ransake det saudiarabiske konsulatet etter den savnede journalisten Jamal Khashoggi. Nye overvåkningsbilder viser 59-åringen idet han går inn.

Det var tirsdag ettermiddag forrige uke at den kjente saudiske regimekritikeren Jamal Khashoggi tok turen til det saudiske konsulatet i Istanbul . Han skulle gifte seg med forloveden Hatice, og trengte å få godkjent en ekteskapslisens.

Ifølge ikke navngitte tyrkiske kilder skal han ha blitt drept av saudiarabiske etterretningsagenter etter at han gikk inn i bygningen. Ifølge forloveden og tyrkiske myndigheter kom han aldri ut igjen.

Jamal Khashoggi 59 år gammel saudiarabisk journalist, kommentator og regimekritiker. * Forsvant etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober. * Har tidligere vært rådgiver for den saudiarabiske regjeringen. * Som skribent har han vært svært kritisk både i arabisk og vestlig presse mot kronprins Mohammed bin Salmans politikk. * I september 2017 flyktet Khashoggi fra hjemlandet, ifølge ham selv i frykt for å bli pågrepet, i likhet med mange andre dissidenter. * Khashoggi har siden bodd i eksil i USA og har blant annet har skrevet for The Washington Post. Han beskriver hjemlandet som preget av frykt, trusler og pågripelser. * Tyrkiske myndigheter mener han aldri forlot konsulatet. * Anonyme tyrkiske tjenestemenn sier til flere internasjonale medier at myndighetene mener han ble drept inne i konsulatet. * Saudi-Arabia benekter anklagene. Kronprinsen har invitert tyrkisk politi til å ransake konsulatet og sier de ikke har noe å skjule. * Verken Tyrkia eller Saudi-Arabia har presentert noen beviser for påstandene. Kilde: NTB

Tirsdag opplyser tyrkiske myndigheter at de har fått grønt lys fra Saudi-Arabia til å undersøke konsulatet. Samtidig har både den tyrkiske avisen Hurriyet og Washington Post publisert overvåkningsbilder som skal vise 59-åringen idet han går inn i bygningen.

– Jeg føler meg ikke egentlig i live. Jeg får ikke sove, og jeg spiser ikke, sier hans forlovede Hatice Cengiz til Washington Post .

Hun bekrefter til avisen at overvåkningsbildet er av forloveden. Hun har fortalt at hun ventet på ham utenfor konsulatet, og at hun ble bekymret etter å ha ventet flere timer.

– Jeg ringte konsulatet og sa; «Hvor er Jamal? Jeg venter ved inngangen. Jamal gikk inn, men kom aldri ut». Det kom en mann til inngangen som sa: «Det er ingen der inne», har Cengiz fortalt avisen.

Etter forsvinningen kalte det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara den saudiske ambassadøren inn på teppet, men det er fortsatt ikke kommet noen svar på hva som virkelig har skjedd med journalisten.

Saudiarabiske myndigheter har avvist påstandene om at han er drept – og har forklart at han forlot konsulatet, og deretter forsvant.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har tidligere sagt at Saudi-Arabias konsulat i Istanbul må legge frem bevis hvis Khashoggi virkelig forlot bygninge n, og sagt at tyrkiske myndigheter ikke vil la saken passere. Han har også vist til at det er flere overvåkningskameraer der.

Leder av den tyrkiske presseorganisasjonen TAM, Turan Kislakci, er også en nær venn av Khashoggi. Han har tidligere uttalt at tyrkiske myndigheter har fortalt han at Khashoggi ble drept på brutalt vis.

– Vi ble fortalt at han ble drept og at forberedelser til begravelsen kan begynne. Vi ringte flere andre som sa at de hadde bevis for at han ble drept på barbarisk vis og at det vil bli kunngjort i morgen eller dagen etter, sa han søndag.

USAs president Donald Trump har også uttrykt bekymring for Khashoggi.

– Jeg er bekymret over det. Jeg liker ikke å høre det. Forhåpentligvis vil saken løse seg selv. Akkurat nå vet ingen noe om dette. Det er et par fæle historier som sirkulerer. Jeg liker det ikke, sa Trump, ifølge CNN .

Tirsdag oppfordret den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo Saudi-Arabia til å samarbeide i etterforskningen av forsvinningen, og til å være gjennomsiktige om hva som avdekkes.

– Vi ber saudiarabiske myndigheter om å støtte en grundig etterforskning av herr Khashoggis forsvinning og gi innsyn i resultatene av denne granskingen, sier Pompeo.

Khashoggi skriver for blant annet Washington Post , og er tidligere redaktør for Al Arab Media Group.

Washington Post trykket fredag en tom avisspalte, signert Khashoggi, samtidig som avisen på lederplass ba kronprins Mohammed bin Salman sørge for at Khashoggi får sin frihet og at han kan fortsette sitt virke som journalist og kommentator.

Han er en kjent kritiker av det konservative saudiske regimet, og har det siste året bodd i selvpålagt eksil i USA i frykt for å bli pågrepet i hjemlandet.

Han var svært kritisk til den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman, samtidig som han hadde kontakter høyt oppe i den saudiarabiske kongefamilien.

Saudi-Arabia har hele tiden hevdet at Khashoggi forsvant etter å ha forlatt konsulatet.

– Konsulatet følger opp saken og koordinerer med tyrkiske lokale myndigheter for å få klarhet i forholdene rundt forsvinningen til Jamal Khashoggi etter at han forlot konsulatbygget, skrev konsulatet i en uttalelse i forrige uke .