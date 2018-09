STORØVELSE: Militærøvelsen Vostok-2018 blir denne uken avholdt øst i Sibir. Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP

Russland holder rekordstor militærøvelse

UTENRIKS 2018-09-11T22:53:33Z

Over 300.000 russiske, kinesiske og mongolske soldater har innledet den største militærøvelsen siden den kalde krigen. En øvelse på storkonflikt, mener NATO.

NTB

VG

Publisert: 12.09.18 00:53

Militærøvelsen Vostok-2018 blir holdt i det østlige Sibir og er ifølge det russiske forsvarsdepartementet den største siden 1981.

Foruten over 300.000 soldater inngår 36.000 militære kjøretøy, 1000 fly, helikoptre og droner, samt 80 marinefartøy i den ukelange øvelsen.

– Forestill dere 36.000 militære kjøretøy i bevegelse samtidig, stridsvogner, pansrede personellkjøretøy og kampvogner, alt under forhold som ligger så tett opptil en kampsituasjon som mulig, sier Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu.

Øver på storkonflikt

Øvelsen skal ifølge CNN foregå fra 11. til 17. september. Det russiske forsvarsminesteriet har kalt øvelsen «den største siden Sovietunionens fall».

NATO mener øvelsen nok en gang viser hvor opptatt russerne er av å øve på «storkonflikt».

– Øvelsen passer inn i et mønster vi har sett over tid: et mer selvsikkert Russland, med en betydelig økning av forsvarsbudsjettet og det militære nærværet, sier NATOs pressetalskvinne Oana Lungescu.

– De siste årene har vi sett en betydelig militær oppbygging i Russland, inkludert rundt Østersjøen og Svartehavet og i Middelhavet. I tillegg har Russland vist vilje til å bruke militærmakt mot naboland, for eksempel Ukraina og Georgia, påpeker hun.

Lungescu tilføyer at Russland har brifet NATO om øvelsen, og at NATO er blitt invitert til å sende en observatør.

Ifølge AFP er også rundt 3500 kinesiske soldater med på øvelsen, og det er ventet at president Vladimir Putin kommer for å overvære Vostok-2018 etter å ha avholdt et økonomisk toppmøte i Vladivostok der også Kinas leder Xi Jinping deltar.

Putin fremhevet Russlands bånd til Kina tirsdag.

– Vi har solide bånd både når det gjelder politikk, sikkerhet og forsvar, sa han ifølge AFP.

Xi sa at landenes vennskap «stadig blir sterkere».

Avviser kritikk

En talsmann for president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, har tidligere avvist kritikken fra NATO og sa at det er helt avgjørende og høyst forståelig at Russland ønsker å kunne forsvare seg selv mot det han omtalte som «en ofte aggressiv og uvennlig» omverden.

Russland viser til NATOs utvidelse østover og avviser samtidig Vestens kritikk etter den russiske annekteringen av Krim-halvøya i Ukraina i 2014.

Den siste storøvelsen, Vostok-2014, fant sted i 2014 og samlet 155.000 soldater. Fjorårets øvelse, Zapad-2017, foregikk både på russisk og hviterussisk territorium. Der deltok ifølge Moskva omkring 12.700 soldater.

NATO mistenker imidlertid Russland for å ha underrapportert størrelsen på denne øvelsen. Enkelte NATO-land i øst mener den omfattet mer enn 100.000 soldater.