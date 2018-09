STERKT VITNEMÅL: Brett Kavanaugh gikk til frontalangrep på det meste i sitt innlegg i justiskomiteen. Republikanske stemmer mener at han gjorde en strålende jobb. Foto: Saul Loeb / Pool AFP

Advokatforeningen ber om at Kavanaugh etterforskes

UTENRIKS 2018-09-28T05:53:56Z

NEW YORK (VG) Den amerikanske advokatforeningen ABA ga Donald Trumps høyesterettsnominerte Brett Kavanaugh toppscore. Nå ber de om at fredagens planlagte avstemning utsettes.

Publisert: 28.09.18 07:53

Under den eksplosive høringen der overgrepsanklagene mot Kavanaugh ble belyst i Senatets justiskomité torsdag, trakk Kavanaugh tre ganger frem de gode skussmålene han har fått fra advokatforeningen ABA (American Bar Association).

BAKGRUNN: Tre skrekkhistorier kan felle Kavanaugh

I sin anbefaling beskrev de ham som «vel kvalifisert» for det ærefulle oppdraget i Høyesterett .

Like før midnatt natt til fredag amerikansk tid rapporterer CNN at ABA har sendt et oppsiktsvekkende brev til Senatets justiskomité.

Her ber de om at fredagens planlagte avstemning i komiteen utsettes til FBI har fått gjennomført en etterforskning av de seksuelle anklagene mot dommeren.

– De grunnleggende prinsippene som understreker Senatets konstitusjonelle plikt til råd og samtykke til føderale dommere krever ikke mindre enn en nøye undersøkelse, skriver foreningens leder Robert Carlson til justiskomiteens leder Chuck Grassley (R) og nestleder Dianne Feinstein (D).

Det er ikke gjennomført en egen FBI-undersøkelse av anklagene som de tre kvinnene Christine Blasey Ford, Deborah Ramirez og Julie Swetnick har fremmet mot 53 år gamle Kavanaugh.

I tre timer forklarte Blasey Ford seg gråtkvalt om sitt mareritt. Senere på dagen gikk Brett Kavanaugh til motangrep.

Høylytt stemplet han hele prosessen som en «nasjonal skam», «et sirkus» og et grotesk og koordinert karakterdrap fra liberale krefter, spesielt de demokratiske senatorene.

Robert Simsø Ta kontakt og følg meg på: E-post: roberts@vg.no Twitter: RobSimso

Ni ganger under høringen ble han spurt om han ville be Det hvite hus om å åpne opp en FBI-etterforskning, slik at han dermed kunne få sjansen til å renvaske seg helt.

Flere av gangene svarte han ikke konkret på denne oppfordringen. Han mente at det var opp til komiteen hvordan saken skulle håndteres, og han slo fast at en sånn undersøkelse uansett ikke ville konkludere med noe.

Tidligere FBI-agent og nå jurist, Asha Rangappa, forklarer til VG at det at en FBI-etterforskning kunne gitt mange svar.

– FBI ville foretatt avhør med relevante vitner og folk som kunne underbygge eller motbevise påstandene. Det ville ikke vært en kriminaletterforskning. Men med disse avhørene ville folk måtte forplikte seg til sine historier, fordi det å lyve til FBI er en forbrytelse, sier Rangappa.

Meningene er delte om hvem som kom best ut av torsdagens høring, Blasey Ford eller Kavanaugh.

– Professor Fords mål var å bli hørt og respektert. Jeg mener Ford oppnådde dette med stor verdighet, sier forfatter og Trump-ekspert Michael D’Antonio til VG.

– Kavanaughs mål var å posere som et offer for demokratene. Han lyktes også, noe som etter min mening betyr at han vil bli stemt inn til Høyesterett. Resultatet vil bli skarpe restriksjoner i arbeidslivet og i abortspørsmålet, samt at det blir en utvidelse av næringslivets interesser, på bekostning av vanlige amerikanere, mener D’Antonio.

Trumps offentlige støttespiller Jeffrey Lord sa til VG før høringen at det hele var en koordinert , motbydelig prosess fra både demokrater og liberale interessegrupper for å sverte en republikansk dommerkandidat. Helt i tråd med hva både Kavanaugh og senator Lindsay Graham sa torsdag.

– Bravo til dommer Kavanaugh. Han imponerte. Dette bør få han til Høyesterett umiddelbart, sier Lord til VG nå.

– Hva synes du om Fords vitnemål?

– Hun var bra. Men hun har ingen bevis. Og menneskene som hun hun hevder var til stede under overgrepet, husker ikke noe av det hun hevder at skjedde, svarer Lord.