NORSK VALGKAMP: Kronprins Haakon, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utviklingsminister Nikolai Astrup og statsminister Erna Solberg ruslet sammen til FN-bygget på Manhattans østside mandag morgen amerikansk tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

Derfor vil Norge inn i FNs prestisjeorgan

UTENRIKS 2018-09-25

NEW YORK (VG) Her går det offisielle startskuddet for Norges kamp for å komme inn i FNs beste selskap, det prestisjetunge Sikkerhetsrådet, etter 20 års fravær.

– Dette er en veldig viktig prioritering, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som slo følge med statsminister Erna Solberg , utviklingsminister Nikolai Astrup og kronprins Haakon gjennom New Yorks gater mandag morgen amerikansk tid.

De er her for FNs høynivåuke, den 73. i rekken.

Slik fungerer FNs sikkerhetsråd * FNs utøvende organ, Sikkerhetsrådet, består av stormaktene Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia og USA, som er faste medlemmer med vetorett, og ti stater valgt av FNs hovedforsamling for en toårsperiode. * Av disse ti velges vanligvis fem land fra Asia og Afrika, to fra Latin-Amerika og Karibia, to fra Vest-Europa og andre (Australia, Canada og New Zealand), og ett fra Øst-Europa. * Hvert år skiftes fem av de ikke-faste medlemslandene ut. * Landene som nå sitter i Sikkerhetsrådet er Etiopia, Bolivia, Sverige, Kasakhstan, Ekvatorial-Guinea, Kuwait, Elfenbenskysten, Polen, Nederland og Peru. * Av disse går Bolivia, Etiopia, Kasakhstan, Nederland og Sverige ut ved nyttår og blir erstattet av Den dominikanske republikk, Sør-Afrika, Indonesia, Tyskland og Belgia. * Norge lanserte i juni sitt kandidatur til en plass i Sikkerhetsrådet i 2021–22. Også Irland og Canada har meldt sin interesse. Valget skjer i juni 2020. * Norge har tidligere vært medlem av Sikkerhetsrådet fire ganger: 1949-50, 1963-64, 1979–80 og 2001–02. (Kilder: FN-sambandet, NTB)

Norge har vært medlem av Sikkerhetsrådet fire ganger, men ikke siden 2001–2003. Plassen Norge sikter seg inn på blir ledig om to år. Det blir to års maraton-valgkamp.

– Vi vil ikke være med fordi det er lukrativt eller enkelt. Det er blitt vanskeligere og vanskeligere, fordi det er en internasjonal, politisk situasjon som noen ganger lammer Sikkerhetsrådet. Situasjonene er så komplekse, de faste medlemmenes posisjoner er ofte mer låst, men det mener vi likevel ikke er et argument mot, men snarere et argument for, sier utenriksministeren.

Hun mener at Norge har et sterkt kandidatur, men to gode konkurrenter i Canada og Irland.

FNs sikkerhetsråd har 15 plasser. De fem faste plassene tilhører USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike, som alle har vetorett. De øvrige ti går på omgang.

Statsminister Erna Solberg har til sammen 13 bilaterale møter med stats- og regjeringssjefer denne uken. Hun skal hente støtte til Norges kandidatur.

– Selv om mange tenker at dette er den ultimate drømmen for diplomater, er dette utrolig viktig for et land som Norge som er opptatt av at FN-systemet skal fungere på en god kamp. Vi ønsker å bidra til å forebygge og løse kriger rundt omkring. Som aktivt medlem kan vi påvirke Sikkerhetsrådets arbeid, prioriteringer og beslutningsprosesser, sier Solberg.

Hvert av FNs 193 medlemsland har én stemme under valget i 2020.

Både hun og Søreide sier at Norges sjanser til en plass er god. Søreide understreker at kampen for en posisjon «gjennomsyrer alt vi gjør» i New York denne uken.

– Det så ut til å være en enkel runde før Canada meldte seg på, sier Solberg.

Utviklingsminister Nikolai Astrup kaller denne ukens generalforsamling «en fantastisk mulighet til å fremme norske interesser».

Han er ikke enig i karakteristikken av Sikkerhetsrådet som «et supperåd», all den tid de faste medlemmene ofte bruker sin vetorett i store saker.

– Det at Sikkerhetsrådet ikke alltid blir enig betyr ikke at arenaen er verdiløs. Tvert imot mener jeg at det er viktig at vi har denne type arenaer hvor land kan samarbeide og diskutere krevende saker, sier Astrup.

Kronprins Haakon sier at «FN er viktig for Norge, og verden, fordi vi står overfor en drøss av utfordringer som vi må løse».

– FN er viktig som en del av løsningen. Norge har vært en veldig viktig og pålitelig partner for FN i mange år, og vi har høy kompetanse. Sikkerhetsrådet er et av de organene hvor det er naturlig at Norge deltar med jevne mellomrom, sier kronprinsen.