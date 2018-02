TILFLUKT: Julian Assange på vei ut på balkongen til Ecuadors ambassade i London i februar i 2016. Foto: BEN STANSALL / AFP

Dommer vurderer britisk arrestordre mot Assange

Publisert: 06.02.18 07:41

En dommer skal tirsdag avgjøre hva som skal skje med den britiske arrestordren på Julian Assange. Det er uvisst hva WikiLeaks-grunnleggeren gjør dersom den blir opphevet.

I over fem år har han søkt tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London etter at han i 2010 ble etterlyst av svenske myndigheter, beskyldt for overgrep mot to svenske kvinner.

Han har siden da oppholdt seg i ambassaden, selv om saken mot ham ble henlagt av svensk påtalemyndighet i mai i fjor .

Den store frykten er å bli utlevert til USA, og britisk politi har insistert på at han fortsatt kan bli pågrepet dersom han forlater ambassaden, fordi han ikke møtte i retten og brøt kausjonsbetingelsene sine i 2012.

Fakta Julian Assange Australske Julian Paul Assange (46) grunnla i 2006 nettstedet WikiLeaks, som publiserer hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

I november 2010 ble han etterlyst av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner sommeren 2010.

Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot kausjon.

I juni 2012 søkte Assange tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London, etter at britisk høyesterett hadde stadfestet at han kunne utleveres til Sverige.

Assange frykter at Sverige vil utlevere ham videre til USA.

I august 2012 ble han innvilget asyl i Ecuador, men britiske myndigheter har nektet ham fritt leide ut av landet.

13. august 2015 henla svensk påtalemyndighet siktelsene mot Assange, grunnet foreldelse.

19. mai 2017 opphevet vensk påtalemyndighet arrestordren mot Assange.

12. desember fikk Assange innvilget statsborgerskap i Ecuador.

Assanges advokat Mark Summers mener arrestordren fra 2012 har «mistet sin mening og sin funksjon» siden han ikke lenger er internasjonalt etterlyst for de angivelige overgrepene mot to svenske kvinner.

Svensk påtalemyndighet opphevet arrestordren mot ham i mai 2017 med begrunnelsen at de ikke så noen mulighet til å fortsette rettsprosessen.

Britisk påtalemyndighet mener på sin side at arrestordren bør opprettholdes for ikke å «premiere Assange for å ha utmanøvrert svenske myndigheter».

Dersom Assange får medhold vil det være en stor rettslig seier for WikiLeaks-grunnleggeren, men det er imidlertid uklart hva som vil skjer etterpå.

Selv om han i teorien vil kunne spasere ut fra ambassaden som en fri mann, er det mulig han vil velge å bli, i frykt for at amerikanske myndigheter vil rettsforfølge ham for WikiLeaks-avsløringene.

Hans advokater påpeker nemlig at britiske myndigheter hverken vil bekrefte eller avkrefte hvorvidt de har fått en begjæring om utlevering fra USA. I tillegg kan kjennelsen ankes av begge parter.