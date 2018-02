Trump raser over manglende applaus

Publisert: 06.02.18 05:31

UTENRIKS 2018-02-06T04:31:26Z

Donald Trump anklager demokratene for å være «uamerikanske» og «forræderske».

Bakgrunnen er responsen - eller mer presist mangelen på respons - da han forrige uke holdt sin årlige «State of the union»-tale. Han viser blant annet til at en rekke demokrater ikke klappet da han la frem tall som vitnet om en positiv utvikling i arbeidsledigheten blant svarte og latinamerikanere, skriver Washington Post .

– Selv med positive nyheter som det, virkelig positive nyheter, så var de som døden og uamerikanske. Noen sa «forræderske». Jeg mener, ja, hvorfor ikke? Skal vi kalle det forræderi? Hvorfor ikke? Jeg mener, det virket i hvert fall ikke som om de elsket landet sitt noe særlig.

Presidenten kom med stikkene midt under en tale som han holdt under et besøk ved en fabrikk i Cincinnati i delstaten Ohio natt til tirsdag norsk tid. Her snakket han hovedsakelig om republikanernes planlagte skattekutt, men tok seg altså tid til en liten avsporing.

– Det var et spill, dere vet de spiller spill. De ble fortalt ikke en gang å fortrekke en mine, fortsatte Trump, før han la til at han hadde sett en demokrat som «slo hendene sammen».

– Han fikk antakeligvis en heftig reprimande, tror dere ikke? De vil heller se Trump gjøre det dårlig enn landet vårt bra. Det er veldig egoistisk.

Mangelen på applaus er for øvrig helt på det rene: En rekke demokrater hadde på forhånd avtalt ikke å klappe. Men flere reagerer nå på at de av selveste presidenten blir omtalt som «forræderske» - blant annet med henvisning til at man i USA risikerer dødsstraff for forræderi.

– Jeg tjenestegjorde ikke 24 år i uniform for dette landet for å bli kalt forrædersk bare fordi jeg er uenig med din katastrofale politikk, herr president, skriver kongressmedlem Tim Walz på Twitter.

– Hvorvidt jeg velger å applaudere eller ikke applaudere er en rettighet jeg har i det første grunnlovstillegget, som våre forfedre skrev og som generasjoner før meg har ofret livet sitt for. Jeg vil bare si at presidenten gikk over streken med den uttalelsen, sier senator Jon Tester til Washington Post.

Oregon-senator Jeff Merkley benytter anledningen til å komme med et stikk rundt den pågående Russland-granskingen, og skriver på Twitter at «forræderi for eksempel er hvis noen samarbeidet med Russland for å påvirke amerikanske valg».

Rhode Island-senator Sheldon Whitehouse spøker med at USAs president kanskje har blitt inspirert av Nord Korea-leder Kim Jong-un.

– Kanskje han har sett for mye på nordkoreansk fjernsyn, hvor alle i nasjonalforsamlingen automatisk reiser seg opp og klapper hver gang deres kjære leder sier noe, sier han til CNN .