Kongehuset: Prins Henriks tilstand alvorlig forverret

Publisert: 09.02.18 08:15

UTENRIKS 2018-02-09T07:15:54Z

Kronprins Frederik har avbrutt sitt opphold i Sør-Korea og reist hjem til Danmark på grunn av faren prins Henriks forverrede helsestilstand.

Tilstanden til prins Henrik (83) er «alvorlig forverret», opplyser det danske kongehuset i en pressemelding fredag.

Kronprins Frederik (49) har avbrutt sitt opphold i Sør-Korea, hvor han var i forbindelse med vinter-OL, og er på vei tilbake til Danmark .

Kongehuset har for øyeblikket ingen ytterligere opplysninger, heter det i pressemeldingen.

Ifølge den danske kongehuseksperten Søren Jakobsen har det bare skjedd en gang før at kronprins Frederik har avbrutt en reise på grunn av et internt anliggende.

Det understreker alvoret i situasjonen, og tyder på at prins Henriks tilstand er dårligere enn vi har visst, skriver den danske avisen BT .

– Når kronprinsen kommer hjem før tiden, er det er forvarsel om at det kan ende med at Prins Henrik dør innen kort tid. Det er et tegn på at situasjonen er meget alvorlig, sier Jakobsen til BT.

Kronprins Fredrik er medlem av Den Internasjonale Olympiske Komite, og fredag skulle han ha overvært åpningsshowet i Sør-Korea.

Broren: Snakk om uker

Mens Prins Henriks sønn haster hjem til Danmark, avventer tar prinsens bror, Etienne de Monpezat, situasjonen.

– Nei, jeg er ikke på vei til Danmark, for jeg venter på de siste nyhetene. Jeg vet at min bror ikke har det godt. Det ser ut til å være et spørsmål om uker, sier Etienne de Monpezat til BT.

Mye sykdom siste året

Fakta Prins Henrik * Født Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat, 11. juni 1934 i Talence, Gironde, Frankrike * Oppvokst Hanoi i Vietnam, daværende fransk koloni, og i Cahors i Frankrike. * Snakker fransk, engelsk, kinesisk og vietnamesisk. * Ambassadesekretær ved den franske ambassaden i England da han møtte sin kommende kone i 1965. * Ble hans kongelige høyhet prins Henrik av Danmark og prinsgemal da han 10. juni 1967 giftet seg med daværende kronprinsesse Margrethe av Danmark. * Far til kronprins Frederik André Henrik Christian og prins Joachim Holger Waldemar Christian. * Feiringen av 80-årsdagen inkluderer en utstilling som skildrer prinsgemalens todelte liv: På den ene siden hans offisielle plikter på vegne av Danmark og som ambassadør for natur og kultur. På den annen hans samt hans personlige interesser, som poet, kunstner, samler, vinbonde og sportsmann. * Lager vanligvis middag til seg og dronning Margrethe. I anledning fødselsdagen har han stilt opp i tre TV-programmer kalt «Hofretter», der han tilbereder mat på slottskjøkkenene på Fredensborg, Gråsten og Caïx. * Har blant annet gitt ut sju diktsamlinger, den siste illustrert med akvareller av dronning Margrethe. Kilde: kongehuset.dk

Tidligere denne måneden ble det kjent at prins Henrik er blitt undersøkt for en svulst i venstre lunge. Svulsten har imidlertid vist seg å være godartet, skriver Jyllands-Posten .

Ifølge det danske kongehuset ble prinsen 2. februar overført til infeksjonsmedisinsk avdeling på Rigshospitalet for å behandle en lungeinfeksjon.

– Lungeinfeksjoner er alvorlige for eldre mennesker, sier overlege dr. med. og formann i Dansk Lungemedicinsk Selskap, Ole Hillberg til Jyllands-Posten.

Han forklarer at bakterier kan volde store problemer, spesielt hvis pasienten har dårlige lunger og vansker med å få slimet vekk. Infeksjonene kan være vanskelige å behandle, ikke minst når man er oppe i årene og har røyket store deler av livet.

Overlegen understreker likevel at han ikke kan si noe spesifikt om prins Henriks tilstand, da opplysningene fra kongehuset er meget sparsomme.

Kongehuset har kun opplyst at prins Henriks tilstand er «alvorlig forverret.»

Før sykehusinnleggelsen var prins Henrik i Sharm El Sheik i Egypt, men måtte avbryte oppholdet for å bli sykehusinnlagt i Danmark.

I august måtte prinsen innlegges med smerter i høyre bein, som oppsto etter en operasjon måneden før.

I høst meldte dessuten det danske kongehuset at prins Henrik lider av demens .

– Gråter

Moteskaperen Erik Brandt, som har vært en nær venn av prins Henrik halve livet, sier til BT at ikke var overrasket over meldingen fra kongehuset.

– Jeg visste godt at han ikke har det godt. Det er så trist, det her. Jeg gråter og er dypt bedrøvet over at han har fått det enda verre, sier Brandt til BT.

Erik Brandt forteller til Ekstrabladet at han ikke skal besøke prinsen på sykehuset fordi det kun er familien som er hos ham nå.

Fransk adel

Prins Henrik, døpt Henri Marie Jean André de Monpezat, kommer fra en fransk adelsfamilie. Han var diplomat da han giftet seg med daværende kronprinsesse Margrethe i 1967.

Margrethe tok over tronen i 1972 etter at hennes far, kong Frederik den niende, ble syk og døde.

Da fikk Henrik tittelen prinsgemal, altså ektefellen til den regjerende dronningen.

Danskene sender varme tanker

Selv om Dronning Margrethes ektemann har kommet med noen kontroversielle utspill i media de siste årene, har han en stor plass i mange danskers hjerter.

Etter at kongehuset informerte om den forverrede helsetilstand fredag morgen, har facebooksiden deres flommet over av varme hilsener til prinsen og hans familie.