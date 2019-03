SVT: Norsk-svensk IS-kriger pågrepet i Syria

En profilert norsk-svensk fremmedkriger og IS-rekrutterer er pågrepet i Syria, melder SVT.

Vinteren 2015 oppfordret en gråtende Michael Skråmo folk om å gjøre jihad i Syria. Samme år tok han angstfullt kontakt med den norske islamisten Ubaydullah Hussain, fordi han skyldte en turbanselger i Oslo 150 kroner.

Nå er Skråmo ifølge den svenske TV-kanalen pågrepet av den kurdiske YPG-militsen i området rundt byen Baghouz, det siste IS-kontrollerte området i Syria som nå er i full oppløsning. YPG har foreløpig ikke bekreftet opplysningene - det melder NTB.

Dag for dag blir terrorkalifatet til IS mindre. Mandag overga 150 krigere seg i ett sveip, men fortsatt holdes sivile som levende skjold av en liten gruppe fanatikere.

Norske foreldre - vokste opp i Sverige

Etter det VG er kjent med, skal Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ha kjennskap til Skråmo, men han anses ikke som en person som var del av det norske islamistmiljøet.

Skråmo er norsk statsborger med norske foreldre men er født og oppvokst i Göteborg, ifølge ABC Nyheter. Senest i februar opplyste et familiemedlem av Skråmo til Expressen at han heller var villig til å dø enn å overgi seg.

Om lag 3.000 mennesker, både sivile og IS-krigere, har de siste dagene flyktet fra Baghouz på grunn av den pågående offensiven som den USA-støttede SDF-styrken driver.

Skråmo er en av de mest profilerte norsk-svenske fremmedkrigerne som har reist til Syria for å slutte seg til IS. Ifølge svenske medier har han drevet utstrakt propagandavirksomhet og oppfordret til terrorangrep i Sverige. Han skal også aktivt ha rekruttert andre fremmedkrigere.

Skråmo har ifølge Expressen sju barn, hvorav tre av dem er født i Syria. Skolekamerater har tidligere fortalt at han var veldig interessert i hiphop i skoletiden, før han flyttet til Egypt i 2005 og begynte å studere arabisk og religion. Etter dette konverterte han til islam og sluttet seg etter hvert til ekstremistiske ideologier.

En svensk kriger som kjemper sammen med den kurdiske YPG-miltsen, som utgjør hovedtyngden i SDF, har gått ut på Twitter og omtalt pågripelsen:

Hadde dårlig samvittighet

VG har tidligere omtalt hvordan Skråmo dagen etter Paris-angrepet som IS stod bak, den 14. november 2015, sendte en melding til Ubaydullah Hussain fra Syria:

– Salam aleykom, akhi (Gud være med deg, bror), startet han.

– Jeg har letat efter han brodren länge jag är skydlig pengar jag köpte en gång för flera år sedan turbaan av han som han skickade från Norge til Sverige.

Han fortsatte:

– Och sedan blev det att han inte fick pengar. Kan du hitta han och fråga han om jag kan betale det till han eller att han förlåter mig för jag har letat efter han i flere år.

Meldingen ble sendt over chatteappen Telegram under sitt alias Abo Ibrahim al-Swedi.

Ekstreme islamister lever i troen på at de ikke kommer inn i paradis om de dør med gjeld. For Skråmo, som IS-kriger, var dette plutselig blitt veldig alvorlig.

Meldingene fant PST da de tok beslag i en av flere telefoner som tilhørte Ubaydullah Hussain og de er blitt lagt frem for retten denne uken under rettssaken der Hussain står tiltalt for terrorrekruttering.

VG har forsøkt å få bekreftelse på pågripelsen fra SDF-talsmann Mustafa Bali, som flere ganger har latt seg intervjue om de siste kampene mot IS.

Men Bali har ikke besvart VGs henvendelse. Dette er den siste meldingen talsmannen la ut på Twitter: