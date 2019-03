HELT: Abdul Aziz forlot sine fire barn inne i moskeen og satte etter terroristen, i et håp om å stoppe ham. Foto: Vincent Thian / AP

Helten fra moskeen: Stjal terroristens våpen og løp etter ham

CHRISTCHURCH (VG) I et heltemodig forsøk på å stoppe massemorderen, kastet Abdul Aziz en bankterminal mot terroristen og ledet ham bort fra Linwood-moskeen.

– Hadde jeg ikke avledet gjerningsmannen, ville han trolig drept oss alle.

Slik beskriver Abdul Aziz (48), som blir kalt en helt etter å ha avledet terroristen som gikk til angrep på to moskeer fredag ettermiddag, de dramatiske minuttene etter at de første skuddene falt. Det er Sky News som har intervjuet ham.

Det har gått litt over ett døgn siden New Zealand ble rammet av det verste terrorangrepet i landets historie. 49 mennesker ble drept og rundt 50 er skadet.

Det første angrepet skjedde ved Al Noor-moskeen. Like etter falt skuddene i Linwood-moskeen, fem kilometer unna.

VG var til stedet utenfor moskeen rundt klokken 21.00 lørdag kveld lokal tid. Da var det kun to politimenn som holder vakt ved veisperringene i duskregnet, og noen blomsterbuketter, som vitnet om at noe har skjedd der.

– Alle likene er nå fraktet vekk, sier en politimann til VG.

De dramatiske minuttene

Aziz forteller til Sky News at alt skjedde så fort. Han satt inne i Linwood-moskeen, dypt konsentrert om fredagsbønnen, sammen med familien og sine fire barn, da han hørte skuddene. Det smalt høyt flere ganger utenfor moskeen.

Uten å tenke seg om, reiser han seg opp og ber barna bli sittende, før han løper utenfor.

– Jeg sa til dem: Hold dere inne, jeg klarer meg, forteller Aziz.

Fra kommoden ved inngangsdøren plukker han med seg en bankkort-terminal. Kanskje den kan brukes som våpen? tenker Aziz. Utenfor moskeen løper han forbi to døde mennesker. Pulsen stiger, mens han fortsatte mot lyden av angriperen.

Da Aziz runder hjørne på moskeen, ser han mannen. Han er på vei mot bilen sin, trolig på jakt etter et nytt våpen. Aziz kyler bankterminalen etter ham, men bommer.

Gjerningsmannen får øye på Aziz. Han griper et våpen og skyter mot ham, fire-fem ganger. Aziz dukker, og manøvrere seg mellom flere parkerte biler for unngå skuddene.

Finner et våpen

Plutselig oppdager Aziz at det ligger et våpen på bakken. Trolig er det et av våpnene gjerningsmannen har kastet fra seg, tenker han. Aziz bestemmer seg: Han kaster seg ut foran bilen og løper mot gjerningsmannen.

– Jeg skrek til mannen: Kom hit, kom hit. Jeg prøvde å avlede ham til å fokusere på meg. Jeg ville ikke at han skulle gå tilbake til moskeen.

Det virker som om gjerningsmannen blir forvirret. Han snur og løper tilbake til bilen.

I det øyeblikket oppdager Aziz at magasinet i våpenet han har funnet, er tomt.

I stedet for å kaste det fra seg, kyler ham våpenet mot bilen så det ene vinduet blir knust.

– Jeg tror det overrasket ham, sier Aziz.

Gjerningsmannen banner, og løper fra stedet. Aziz følger etter, men mannen unnslipper over en trafikkert vei.

Tilbake i moskeen finner Aziz flere av sine venner, hardt skadet. Gjerningsmannen rakk å drepe syv personer før han forlot stedet.

«Han er grunnen til at vi lever»

I dag blir Aziz kalt en helt av lokalsamfunnet og i flere aviser verden over.

– Han løp etter gjerningsmannen... det er grunnen til at vi lever. Hvis han ikke hadde gjort det, og mannen hadde kommet tilbake til moskeen, hadde trolig ingen av oss vært her i dag, sier moskeens fungerende imam, Latef Albai, til Sky News.

Aziz liker ikke å bli kalt en helt:

– Jeg mener ikke at jeg er en helt, fordi hvis jeg ikke hadde løpt etter ham, hadde noen andre trolig gjort det. Det å hjelpe andre mennesker, er en del av det å være mennesker.

Stilt for retten lørdag

Politiet tror det er Brenton Tarrant (28) som står bak begge moské-angrepene. Da han møtte i retten lørdag morgen lokal tid smilte han til pressen og viste et omstridt tegn med hånden.

Iført hvite fengselsklær og håndjern ankom han en domstol i byen Christchurch. Rettsmøtet var stengt for offentligheten av sikkerhetsårsaker, men rundt 50 journalister var på plass.

Den australske 28-åringen er siktet for å ha drept én mann, men dommeren var klar på at siktelsen vil bli utvidet.