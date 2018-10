DREPT: Den tyrkiske journalisten Jamal Khashoggi gikk inn på Saudi Arabias konsulat i Istanbul, men kom aldri ut igjen. Han er nå bekreftet drept, etter at det oppsto et slagsmål. Foto: Hasan Jamali / TT NYHETSBYRÅN

Saudi-Arabia: Drapet på Khashoggi var en fryktelig feiltagelse

UTENRIKS 2018-10-21T16:07:06Z

Saudi-Arabias utenriksminister kaller drapet på Jamal Khashoggi en «fryktelig feiltagelse», men hevder at kronprins Mohammed bin Salman ikke visste om det.

NTB

Publisert: 21.10.18 18:07 Oppdatert: 21.10.18 18:20

I en uttalelse søndag sier utenriksminister Adel al-Jubeir at saudiarabiske myndigheter ikke vet hvor liket av Khashoggi er.

Men han legger til at Saudi-Arabias kong Salman har gitt beskjed om at de som sto bak drapet, vil bli holdt ansvarlig.

Drapet på den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren har ført til voldsom internasjonal kritikk mot Saudi-Arabia, også fra landets nære allierte USA.

Men utenriksminister Jubeir sier han er sikker på at forholdet mellom Saudi-Arabia og USA «vil overleve dette».

Dette skjer samme helg som den saudiske børsen opplever det største fallet i utenlandske investorpenger siden 2015, skriver Reuters.

Da børsen stengte for helgen torsdag 18. oktober hadde utenlandske investorer solgt saudiske aksjer for 4 milliarder riyal - snaut 8,8 milliarder kroner.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa søndag at han vil legge fram «den fulle og hele sannhet» om drapet på Jamal Khashoggi og har varslet en kunngjøring tirsdag.

Anonyme tyrkiske tjenestemenn har tidligere sagt at de har lyd- og videoopptak som beviser at Khashoggi ble torturert og deretter drept og partert etter å ha gått inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

Saudi-Arabia nektet først i tre uker for at Khashoggi døde inne på konsulatet før de i helgen snudde og innrømmet at han faktisk døde der. Men de hevder han døde som følge av en slåsskamp som utartet og avviser at han ble utsatt for et planlagt drap