NY LOV: Kirstjen Nielsen leder departementet som har utarbeidet de nye og strengere reglene for asylsøkere i USA. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

USA innfører asylnekt for folk som krysser grensen ulovlig

UTENRIKS 2018-11-09T00:22:28Z

USA vil ikke lenger tillate at personer som har kommet seg inn i landet ulovlig, søker asyl.

NTB

Publisert: 09.11.18 01:22

Den nye regelen ble kunngjort av USAs departement for innenriks sikkerhet (DHS), og det er ventet at president Donald Trump signerer innen kort tid. Det er også ventet at det kontroversielle tiltaket vil bli utfordret i domstolene.

Målet med innskjerpingen er, ifølge en høyt plassert tjenestemann, å ta tak i «et misbruk av vårt innvandringssystem som savner sidestykke i historien».

– Ulovlig innskrenkning

Borgerrettighetsorganisasjonen ACLU sier retten til å søke asyl må gjelde alle som kommer til landet, uansett hvor de er.

– Amerikansk lov tillater eksplisitt å søke om asyl uavhengig av om man befinner seg ved en grensestasjon. Det er ulovlig å innskrenke denne retten med en forskrift fra en etat eller presidenten, sier organisasjonen.

Ifølge det nye regelverket har Trump myndighet til å hindre ulovlig innvandring «dersom han anser at det er i nasjonens interesse». Trump-administrasjonen sier presidenten kan bruke sin myndighet når det står om rikets sikkerhet, slik han gjorde med det kontroversielle innreiseforbudet for borgere fra en rekke overveiende muslimske land. Etter flere rettsrunder og endringer, ble innreiseforbudet til slutt godkjent av høyesterett i juni.

Avventer behandling

De fleste som søker asyl i USA kommer fra fattige og kriminelt belastede land i Mellom-Amerika. De vil heretter kun få mulighet til å legge fram sin sak ved USAs grenseoverganger, opplyser administrasjonen.

Dette er ventet å redusere antall nye saker i et system som allerede er overbelastet, med over 700.000 saker som venter på rettslig behandling.