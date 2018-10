Rancheier Jim (79) til VG: – Hvis president Trump ikke skaffer oss muren, blir jeg sint. Veldig sint

ARIVACA, ARIZONA (VG) Så lett er det for rancheier Jim Chilton (79) å krysse grensen mellom USA og Mexico. Her strømmer narkotikasmuglere og udokumenterte immigranter inn i USA.

Donald Trumps største valgløfte var «en stor, vakker og kraftig mur betalt av Mexico» . Slik gikk det ikke.

– Se, så enkelt det er. Jeg er 79 år gammel og kan gå over – og krype under – denne internasjonale grensen på noen få sekunder. Vi trenger muren. Hvis president Trump ikke skaffer oss muren, blir jeg sint. Veldig sint. Dette er utilgivelig, sier Jim Chilton til VG mens han rister i piggtrådgjerdet med den hånden som ikke holder geværet han alltid bærer på.

Jim Chilton tjente millionene sine i finansbransjen. Han brukte pengene til å kjøpe 202 000 mål med tomt i 1987. Det tilsvarer mer enn 27 000 fotballbaner. Åtte kilometer av tomten hans grenser mot Mexico.

Alt som skiller de to nasjonene her er de fire vannrette stålvaierne i det lave, rustne piggtrådgjerdet.

Det er på denne ranchen Jim Chilton og hans kone i 55 år, Sue, har sett og møtt immigranter i 31 år.

Det er rundt 200 stier på giganttomten. Etter 2008 har det i hovedsak vært narkotikasmuglere som går på dem, hevder de.

– Vi lever bokstavelig talt i ingenmannsland. Narkotikakartellene styrer hele området. Den defensive tankegangen gjør at narkotikakartellene helt fritt kan spasere flere mil inn i landet vårt uforstyrret. Et land uten grenser er ikke et land, sier Chilton hoderystende.

Han er opprørt over at Border Patrol har sine nåværende basestasjoner flere mil inn i USA .

Vi tilbringer en hel dag sammen med ekteparet Chilton på deres praktranch i det vakre landskapet ved Arivaca. Jim kaller det ofte «et paradis», helt til han tenker på hva som strømmer inn på tomten hans.

– Dette er en humanitær krise på flere nivåer. I tillegg til kartellene som frakter narkotika inn i landet vårt, blir immigranter misbrukt, mishandlet, voldtatt og drept, sier Sue Chilton (76).

Hennes mann er en høyreist, belest mann med sort skinnvest vest og to våpen på kroppen, hun en lav kvinne med suksessrik, akademisk bakgrunn og klare meninger om det meste. Nå liker hun seg best inne i huset sammen med de åtte kattene. De 790 kyrne tar de fire cowboyene seg av.

Jim og Sue er stolte Trump-supportere, men de var demokrater helt til Bill Clinton ble president. De har hjulpet innvandrere i alle år.

– Mange av dem er gode mennesker som bare vil ha et nytt og bedre liv, sier Sue Chilton.

– Vi har gitt mat og drikke til flere mennesker enn du kan forestille deg. Vi har stor sympati for at folk skal få komme til USA og søke et bedre liv. Vi vil bare ha det i ordnede og lovlige former, sier hun, før ektemannen følger opp:

– Vi er en nasjon av immigranter. Vi trenger dem. De bringer liv, vitalitet og energi til landet vårt.

En julaften banket en forfrossen, sulten og skadet mann på døren. De ga ham mat og varme tepper slik at han kunne sove i ly rett utenfor husveggen. Å slippe ham inn i huset, var ikke aktuelt. Det er nemlig ulovlig å huse ulovlige innvandrere.

I det ørkenaktige landskapet har de 22 brønner med vann.

Alle er velkomne til å forsyne seg – selv smuglerne.

– De er mennesker, de også. Vi vil ikke at noen skal dø her.

Jim Chilton forteller grufulle historier. Om det han har sett og hørt.

– Det skjer forferdelige ting med mennesker her. Men vi flytter aldri. Jeg nekter å la kartellene jage meg, sier han.

De siste dagene har Trump truet med å stenge grensen til Mexico hvis migranter fortsetter å komme til USA via nabolandet i sør. Han anklager Guatemala, Honduras og El Salvador for å gjøre for lite for å stanse strømmen av mennesker migranter som tar seg videre inn i Mexico.

Flere tusen flyktninger fra Hondura som prøvde å ta seg inn i Mexico på grensen til Guatemala fredag gjorde at debatten tok helt av:

Mange mener at bildene av desperate mennesker på vei mot USAs grenser er en vinnersak for Trump før valget.

Trumps mur har en kostnad på 25 milliarder dollar. Grensen er 3145 kilometer lang.

Trump har hittil bare fått 1,6 milliarder dollar – ikke av sin Mexico, men Kongressen – til å reparere eksisterende barrierer og bygge 53 kilometer med ny mur i Texas.

– Ja, det er en formidabel utgift, men tenk på alle de menneskelige kostnadene ved at muren ikke er der. 60–70 000 amerikanere dør hvert år av opioider. Kartellene sender narkotika inn i landet vårt – og de bruker også uskyldige immigranter som lokkeduer for å skjule det, sier Sue Chilton.

De har satt opp tre videokameraer på ranchen. Jim viser oss noen av opptakene. Han understreker at han ikke kan verifisere om det er immigranter eller narkotikasmuglere.

Men i flere sekvenser ser vi kolonner med kamuflasjekledde menn. De bærer tunge ryggsekker.

– 20 kilo med narkotika i hver ryggsekk, mener Jim.

Ekteparet understreker at mange dem kan være migranter som ble tvunget til å frakte narkotika.

Jim Chilton tar oss med i Ford-pickupen og ned til grensen. Ruby Road er så humpete og full av steiner at den knapt kan kjøres på. Det er ikke mange kilometer, men turen tar nesten to timer én vei.

Det er heller ingen mobildekning i området.

– Speidere fra kartellene følger oss fra de fjelltoppene der nå, sier Jim da vi stopper for å nyte den medbrakte lunsjen.

Både han og kona frykter mellomvalget 22. november. Overtar demokratene Representantenes hus, innser de at drømmen om en mur må skrinlegges, i hvert fall til neste presidentvalg i 2020.



I løpet av dagen sier Jim Chilton at «demokratene vil ha åpne grenser og la alle som har lyst komme inn i landet vårt».

– Mener du virkelig at demokratene vil ha helt åpne landegrenser?

– Ja, det er politisk. Historien viser at latinamerikanere stemmer for demokrater. Jo mer demografien endrer seg, jo større er fordelen for det demokratiske partiet.

Slike uttalelser gir Jim Chilton fiender i Arivaca. Mange her har stor sympati med immigrantene som kjemper seg gjennom den glohete ørkenen. Mange dør her.

Men i en liten by med høy arbeidsledighet og et utbredt narkotikamisbruk er det også flere som mener at amerikanske borgere må prioriteres. Folk skuler på hverandre. Det går rykter om at noen av innbyggerne har bistått narkotikasmuglerne.

I byens eneste kafé står et det skilt på døren med en beskjed som ikke kan misforstås: Privat milits som er i byen for å fakke ulovlige immigranter er uønsket.

– Jeg mener militsen er gode folk. De vil bare ha sikre landegrenser. Hos meg er de velkommen, sier Jim Chilton.

Han er vant til tøffe tak. En dag sto det 17 menn på den store plenen rett utenfor inngangsdøren hans.

De så ut som smuglere. Jim Chilton grep etter geværet og gikk ut. Vann var alt de ba om.

– Var du redd?

– Jeg er cowboy. Ikke en pyse. Jeg var ikke redd.