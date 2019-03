arrow-left







ALENE OG SKADET: Hareth Najem (16) er foreldreløs og skadet. Han greide å flykte fra den siste IS-enklaven øst i Syria.

Barn flykter fra den siste IS-enklaven skadet og alene

Rundt 20 barn krysset frontlinjen mellom IS og kurdiskledede Syrian Democratic Forces på egenhånd denne uken.

Publisert: 03.03.19 06:02







Hareth Najem (16) flyktet fra den siste IS-enklaven i det østlige Syria skadet og alene. Familien til den foreldreløse irakiske gutten ble for to år siden drept i flyangrep på den andre siden av grensen, i al-Qaim-regionen.

– Jeg hadde to brødre og en søster. De døde alle sammen, og da var jeg alene, forteller Hareth til Reuters, mens tårene bygger seg opp øynene hans.

Da Reuters-fotografen møtte ham, lå han og hutret under et teppe, ved siden av en annen skadet gutt, på et lasteplan ved et transittpunkt for amerikanskstøttede styrker i ørkenen.

Ansiktet hans var dekket av støv, og den andre siden av hodet dekket av bandasjer. Sårene hadde han fått noen dager tidligere.

arrow-left









EVAKUERES: Kvinner og barn sitter på planet til en lastebil nær landsbyen Baghouz i Deir Ezzor-provinsen øst i Syria.

– Jeg var redd dem

Hareth var elleve år gammel da IS i Irak og Syria erklærte sitt «kalifat», og drepte tusenvis av sivile. Samtidig har de IS-okkuperte områdene blitt angrepet både fra luften og på bakken, i et forsøk på å jage ut de ekstreme islamistene.

Gutten er nå 16, og er blant barna som denne uken har blitt evakuert fra Baghouz - det siste landområdet under ekstremistenes kontroll, hvor Syrian Democratic Forces er i ferd med å påføre IS et skjebnesvangert nederlag.

Hareth sier han prøvde å unngå ekstremistene, og benekter at han har gått på deres skoler eller fått militær opplæring. Derimot forteller han at moralpolitiet noen ganger arresterte og pisket ham.

– De holdt taler i moskéene, om jihad og alt mulig. Jeg var redd for dem. Hele familien min døde på grunn av dem, sier 16-åringen til Reuters.

arrow-left

ALENE: En gruppe barn tas hånd om av SDF-soldater nær landsbyen Baghouz i Deir Ezzor-provinsen øst i Syria.

Krysser frontlinjen

Rundt 20 barn krysset frontlinjen på egenhånd denne uken. Blant disse var barn fra Irak, Syria, Tyrkia og Indonesia, sier SDF-kommandant Adnan Afrin til Reuters. Noen av dem ble tatt med til Syria og Irak av sine foreldre, for å vokse opp under IS-styret, mens andre er barnesoldater som ble rekruttert til barnegruppen «Kalifatets valper».

Fedrene til enkelte av dem ble identifisert som IS-krigere, og umiddelbart arrestert.

– Disse barna som kommer ut har ingen foreldre eller verger, sier Afrin.

Han forteller at mange har gått sultne i lang tid. SDF planlegger å overlevere barna til nødhjelpsorganisasjoner.

Andre igjen, deriblant barn fra jezidi-minoriteten, har vært holdt som slaver av de ekstreme islamistene. Rundt 20 barn og kvinner fra yazidiminoriteten ble lørdag gjenforent med familiene sine i Irak etter nesten fem år i fangenskap hos ekstremistgruppa IS i Syria.

Yazidiene er blant mange tusen sivile som de siste dagene har flyktet fra den siste IS-kontrollerte lommen i østsyriske Baghouz, nær grensa til Irak.

Rundt 3.000 yazidier er fortsatt savnet etter at IS-krigere stormet folkegruppas landsbyer i Sinjar-regionen nordvest i Irak. Tusenvis ble drept, voldtatt og tatt som slaver.

arrow-left











GJENSYNSGLEDE: En gutt som har overlevd fangenskapet hos IS i Syria, omfavnes av andre jezidier i Duhouk i Irak.

Fremrykking mot IS

SDF satte fredag i gang en operasjon med mål om å renske ut den siste lommen med IS-krigere fra den beleirede landsbyen Baghouz. Operasjonen fortsatte lørdag, ifølge Associated Press.

– Det siste slaget har startet for å få en slutt på det som er igjen av IS inne i Baghouz-gårdene. Alle som er igjen der inne, regnes som fiender, sier SDF-talsmannen Adnan Afrin.

Operasjonen for å utslette de militante ekstremistene fra østbredden av elven Eufrat startet i september. De er nå presset ned mot Baghouz, nær den irakiske grensen.

Operasjonen ble satt på hold 12. februar, etter at kurdiskledede SDF fant ut at et stort antall sivile og gisler ble samlet sammen inne på IS-territoriet.

Soldater fra SDF, som blant annet inkluderer styrker fra YPG-militsen, avanserte lørdag på to fronter, mens ekstremistene brukte snikskyttere og minefeller for å forsinke fremrykkingen, mens krigere gjemte seg i huler og tunneler.

– Vi vet ikke hvor lang tid denne kampen vil ta. To uker, tre uker eller én uke – det kommer an på overraskelsene vi får underveis, sier Afrin.

Over 50.000 mennesker har forlatt IS' siste skanse nær grensen mot Irak de siste ukene. De fleste av disse er kvinner og barn.

Afrin sier at de som ikke har overgitt seg nå, vil «møte sin skjebne» i Baghouz.