Fant syv lik etter leteaksjon: Hevder fire ble skutt i hjel

Janette Mayo sier at datteren hennes og tre barnebarn er blant dem som ble funnet døde på en eiendom i Oklahoma.

Kortversjonen Syv lik er funnet på en eiendom nær småbyen Henryetta i Oklahoma, USA.

To savnede tenåringsjenter, Ivy Webster og Brittany Brewer, skal være blant de døde.

Jesse McFadden, registrert seksualforbryter og voldtektsmann, skal også være blant de omkomne.

I tillegg skal Janette Mayo sin datter og tre barnebarn være fire av de syv likene som ble funnet.

Dødsårsaken og hva som har skjedd, er foreløpig ikke kjent. Politiet har startet drapsetterforskning. Vis mer

Politiet har funnet syv lik på en eiendom i nærheten av småbyen Henryetta, et stykke sør for Tulsa, i den amerikanske delstaten Oklahoma.

Likene ble funnet på Jesse McFadden (39) sin eiendom. Han skal være en av de syv døde og er en registert seksualforbryter og voldtektsmann.

Janette Mayo (59) sier at datteren hennes og tre barnebarn også er blant de døde, skriver AP.

Ifølge kvinnen ble hun varslet av sheriffkontoret om at fire av ofrene var datteren, Holly Guess (35), og barnebarna, Rylee Elizabeth Allen (17), Michael James Mayo (15) og Tiffany Dore Guess (13). Holly skal ha vært gift med McFadden.

Janette Mayo beskriver McFadden som en beskjeden, uvennlig og stille person. Hun sier at hans kontrollerende oppførsel var bekymringsfull.

– Han holdt datteren min og barna så å si under lås og slå. Han ville vite hvor de var til enhver tid, som var et faresignal, sier Mayo til AP.

Det var bare noen måneder siden familien fikk vite om hans kriminelle fortid, ifølge bestemoren.

– Han løy til datteren min, og overbeviste henne om at det hele bare var en stor feil.

Sheriffkontoret skal ha fortalt henne at datteren og barnebarna ble funnet skutt på forskjellige steder på eiendommen. Denne opplysningen er ikke bekreftet.

Likene ble funnet i forbindelse med en jakt på de savnede tenåringsjentene Ivy Webster (14) og Brittany Brewer (16), som skal ha vært på besøk hos Jesse McFadden. De skal være blant to av de syv omkomne.

Brittanys far, Nathan Brewer, sier til lokale medier at han er i sjokk.

– Jeg er knust. Jeg er virkelig knust. Hun er borte, sier Nathan.

Under en seremoni mandag kveld sa Brewer til folkemengden som var samlet, at dette er «en foreldres verste mareritt».

Ingen av de døde er obdusert, og dødsårsaken er ikke kjent. Det er foreløpig ikke kjent hva som har skjedd, men det foreligger ikke noen trussel mot lokalsamfunnet. Det er startet drapsetterforskning, skriver The New York Times.

– Våre tanker går ut til familier og venner, skolekamerater og alle andre, sier sheriff i Okmulgee fylke, Eddy Rice, ifølge BBC.

McFadden skulle etter planen møte i retten mandag. Siktelsene involverte barnepornografi og oppfordring til seksuell atferd eller kommunikasjon med en mindreårig ved bruk av teknologi. Han ble etterlyst etter at han ikke møtte i retten.

Dokumenter viser at han ble fengslet i 2003 for voldtekt. Han sonet i underkant av 16 år og ble løslatt i oktober 2020, melder The Independent.

