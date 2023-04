OLSENBANDEN?: Politiinspektør Stephen Duivesteyn sier de ikke vet hvem som står bak brekket.

Million-gullbrekk i Toronto

Gull og andre gjenstander til en verdi av 20 millioner kanadiske dollar, tilsvarende 160 millioner kroner, forsvant denne uken fra flyplassen i Toronto i Canada.

Gullet ankom flyplassen mandag kveld i en container og ble satt inn på et lasterom.

Kort tid senere var containeren borte, sa den regionale politisjefen Stephen Duivesteyn på en pressekonferanse torsdag.

– Dette er veldig sjeldent, sier politisjefen.

Gullgruver i Ontario frakter ofte funnene sine gjennom flyplassen i Toronto, som står for nesten halvparten av all flyfrakt i landet, skriver The Guardian.

– Det jeg kan si, er at containeren var en sending med høy verdi. Den inneholdt gull, men det var ikke kun gull, sier Duivesteyn.

CONTAINERBREKK: Det var fra flyplassen Toronto Pearson at gull og andre ting ble stjålet.

Saken etterforskes, men politiet aner foreløpig ikke hvem som stjal gullet, eller hvordan de klarte å flytte containeren.

– Vi ser på denne saken fra alle vinkler for å finne ut hvordan dette skjedde, sa politisjefen.

Ifølge avisen The Toronto Sun fikk tyvene med seg over 1630 kilo med gull.

– Dette er veldig sjeldent, sier Duivesteyn og beskriver gullbrekket som en isolert hendelse.

Politiet mistenker at tyveriet er knyttet til organisert kriminalitet.

