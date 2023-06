Hastemøte om demningen i FNs sikkerhetsråd: − Ekstremt bekymret

FNs sikkerhetsråd møtes i New York for å diskutere den alvorlige situasjonen i Ukraina, der en demning brast natt til tirsdag.

Anklagene om sabotasje mot demningen hagler fra alle kanter:

Ukraina anklager russiske styrker for å ha sprengt i stykker den viktige demningen. Også USAs etterretning hevder Russland står bak.

Russland avviser anklagene og beskylder derimot Ukraina for sabotasje.

Flere tusen mennesker er evakuert etter at demningen brast.

– Vi har alle sett de skrekkelige bildene fra katastrofen som skjer i Kherson. Dette er en av de største ødeleggelsene siden starten av krigen, sier Martin Griffiths, nødhjelpskoordinator i FN under kveldens møte.

– Vi er ekstremt bekymret for folk i de rammede områdene vi ikke får kontakt med. Flommen ødelegger landbruk og er et massivt slag mot matsektoren, som vi vet er veldig skadet fra før.

– En avskyelig handling, supplerer Storbritannias FN-ambassadør James Kariuki.

KHERSON: Oleksandra vasser i vann utenfor leiligheten sin på tirsdag.

Både sikkerhetsrådsmedlemmer og Ukraina er til stede under kveldens møte.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia har tidligere langet ut og spurt hvorfor i all verden Russland skulle gjort dette mot sitt eget folk. Han gjentok på møtet at dette er sabotasje fra Ukraina, og kaller det krigsforbrytelser.

– Jeg vil understreke at Ukrainas forsvar har sagt de var klare for eksplodere dammen for å få militær fordel, sa han.

Info Kakhovka-demningen Russland tok kontroll over Nova Kakhovka-demningen kort tid etter at Ukraina ble invadert i februar i fjor.

Demningen ligger ved et kraftverk og demmer opp Kakhovka-reservoaret. Det inneholder rundt 18 kubikkilometer med vann, skriver NTB.

Demningen har demmet opp Dnipro-elven, som i dette området skiller de ukrainske og russiske soldatene som har posisjoner på hver sin side av elven.

Vannet fra demningen brukes både til å generere strøm, irrigasjon i de omliggende landbruksområdene og til å kjøle ned atomkraftverket Zaporizjzja. Det ble først varslet at ødeleggelsene utgjorde en trussel for atomkraftverket, men situasjonen skal nå være under kontroll. Vis mer

Selv om det er uklart akkurat hva som har skjedd, går også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tydelig ut og fordømmer angrepet:

– Ødeleggelsen av Kakhovka-demningen i dag setter tusenvis av sivile i fare og forårsaker alvorlig miljøskade. Dette er en opprørende handling som nok en gang viser brutaliteten i Russlands krig i Ukraina.

Hvem eller hvorfor eksplosjonen skjedde, etterforskes, men demningskollapsen mest sannsynlig vil gjøre det vanskeligere for ukrainske styrker å krysse den mektige Dnipro-elven.

Hendelsen kommer uansett på et dramatisk tidspunkt: Mandag kveld kunngjorde Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at de hadde fått «nyhetene vi har ventet på».

Det ble tolket som at den lenge omtalte ukrainske motoffensiven var i gang.

Eksperter nyhetsbyrået Reuters har snakket med, mener det kan gjøre det vanskeligere for ukrainerne.

– Med tanke på at Russland er på defensiven og Ukraina på offensiven, er det på kort sikt en fordel for Russland. Absolutt, sa Ben Barry, seniorstipendiat ved International Institute for Strategic Studies.

– Det vil hjelpe russerne til vannet synker, fordi det gjør det vanskeligere for Ukraina å krysse elven, sa han til byrået.

DRAMATISK: Gater er overstrømmet i byen Kherson.

Hovedlærer ved Stabsskolen i Forsvaret, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, sa til VG tirsdag at det trolig ikke vil stanse motoffensiven.

– Dersom russerne har sprengt demningen for å gjøre det vanskeligere å krysse elven, så vil det uansett ikke være avgjørende for krigens gang, sa Karlsen.

– Ødeleggelsene er en «miljømessig masseødeleggelsesvåpen», sier president Zelenskyi på plattformen Telegram.

Rundt 40.000 ukrainere fra området må evakueres og massevis av bygninger og fruktbart land er nå under vann. Ukraina er et av verdens mest fruktbare landbruksland og eksporterer blant annet store mengder korn til resten av verden. I tillegg kan sjeldne dyrearter være i fare.

Minst 150 tonn olje fra demningen har lekket inn i Dnipro, sa den ukrainske miljøministeren Ruslan Strilets til en pressebrifing, og miljøskadene var beregnet til 50 millioner euro.

Det ukrainske energiselskapet UkrHydroEnergo melder om at toppen ikke er nådd:

– Flommen når toppen i morgen tidlig. Om 2–3-dager vil den begynne å gå ned. Vi tror at alt vannet vil trekker tilbake til Svartehavet i løpet av 10 dager, opplyser de i et pressemøte, ifølge Anton Herasjtsjenko, som er rådgiver til Ukrainas innenriksminister.

Det er trolig mange døde etter kollapsen av Kakhovka-demningen ved elven Dnipro i Ukraina. Det sier talsperson for nasjonal sikkerhet ved Det hvite hus, John Kirby under en pressebrifing tirsdag kveld.

Han mener det er for tidlig å si hva kollapsen av Kakhovka-demningen vil si for Ukrainas motoffensiv.

Kirby sier at de gjør det de kan for å avklare meldinger om at Russland står bak eksplosjonen av demningen.

– Vi kan ikke endelig konkludere hva som skjedde per nå, men noe vi absolutt kan konkludere med er at skaden gjort mot det ukrainske folk og til regionen vil være betydelig.