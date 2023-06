SPISSKROKODILLE: Den nybakte jomfrumammaen er av samme type som denne, som ble avbildet i Costa Rica for noen år siden.

Krokodille-jomfru skal ha laget barn i Costa Rica

Forskere sier de har bevis for at verdens første jomfrufødsel hos en krokodille har funnet sted.

Kortversjonen Krokodillen Coquita lever i dyrehagen Parque Reptilandia i Costa Rica.

Coquita la 14 egg i 2018 og hadde da levd isolert fra artsfrender i 16 år.

En studie i Biology Letters forteller at ett av eggene inneholdt et fullt utviklet krokodillefoster.

Krokodillebabyen døde før klekking

Studien fastslår at krokodiller kan formere seg ukjønnet, men avkommene er syke eller svake.

Jomfrufødsler er tidligere observert hos slanger, skilpadder, øgler, fugler og haier. Vis mer

Krokodillen det er snakk om, har fått navnet Coquita. Hun tilhører arten spisskrokodille, som er blant verdens største.

CNN skriver at hun hadde levd alene i dyrehagen Parque Reptilandia i Costa Rica i 16 år da hun i 2018 la noen helt spesielle egg.

Senere skal forskere ha funnet et fullt utviklet krokodillefoster i det ene egget – det til tross for at Coquita hadde levd hele livet sitt isolert fra andre i sin art.

Det skal ha vært omtrent null sjanse for at hun skal ha blitt befruktet av en hann, sier forskerne.

Skriftlig rapport

Den påståtte jomfrufødselen er brettet ut i Biology Letters tidligere denne uken, angivelig den første skriftlige rapporten i sitt slag.

Der forklares det at krokodiller er i stand til ukjønnet formering, altså at ubefruktede egg kan gi avkom.

Studien forklarer at det ikke er uvanlig at krypdyr som lever i fangenskap, legger egg, men «med tanke på perioden med isolasjon fra andre, vil disse eggene normalt bli ansett som ikke-levedyktige og kastet».

Forskere mente at av de 14 eggene Coquita la, var det syv som kunne være levedyktige. Derfor valgte de å inkubere dem kunstig – altså bruke et apparat for å dyrke eggene frem.

Kun det ene egget resulterte i et fullverdig foster.

Døde

Det hører imidlertid med til historien egget aldri endte opp med å øke verdens truede krokodillebestand. Det klekket nemlig aldri, og krokodillebabyen ble erklært dødfødt.

En del av fosteret ble sendt til forsker Warren Booth i USA, som har studert fenomenet partenogenese, populært kalt jomfrufødsel, i over ti år.

– Innavl

Booth skal ifølge forskningsrapporten ha kunnet sekvensere sekvensereVerbet sekvensere er avledet av substantivet sekvens (rekkefølge). Målet med DNA-sekvensering er å få tilgang til organismens genetiske kode. Denne er avgjørende for hvordan gener er oppbygd og uttrykkes. (Store Norske Leksikon) den dødfødte krokodillens DNA. Han bekrefter at den faktisk ble produsert av partenogenese, med en genetisk sammensetning som var 99,9 % samsvarende med morens.

«Disse funnene tyder derfor på at egg bør vurderes for potensiell levedyktighet når hanner er fraværende», konkluderer studien.

Booth opplyser imidlertid at mange avkom som blir til gjennom ukjønnet formering, er svært syke eller svake.

«Vi snakker rett og slett om skikkelig innavl», sier han.

Jomfrufødsel hos dyr er tidligere observert hos slanger, fugler, øgler, skilpadder og haier.

Fått med deg disse krokodillevideoene? Se VGTV:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post