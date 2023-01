TENÅRING DØDE: En person ble skutt i Skogås sør for Stockholm. Politiet er på stedet og har satt opp sperringer.

Tenåring skutt og drept utenfor Stockholm

En gutt under 18 år døde etter at han ble skutt i Skogås utenfor Stockholm, skriver svenske medier. Politiet jakter gjerningsperson.

Saken oppdateres.

Tenåringen skutt inne på en restaurant i Skogås, ifølge Aftonbladet.

Til Expressen sier politiets pressetalsperson Carina Skagerlind at gutten ble skutt utenfor restauranten.

Politiet fikk først melding om hendelsen klokken 18:12 lørdag kveld.

Området er nå sperret av og politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner. De gjør i tillegg søk med hunder etter personer og gjenstander.

– Vi har kontrollert veldig mange personer i område, og biler. Vi har avsluttet dørbanking og holder på med å sammenstille det som har kommet frem, sier Skagerlind til Aftonbladet.

Politiet opplyste i 21.30-tiden at offeret var en ung mann under 18 år.

Ifølge opplysninger til Expressen er det snakk om en 15 år gammel gutt som er drept.

Et vitne Expressen har snakket med sier at han hørte to skudd.

– Først var jeg ikke sikker på at det faktisk var skudd, men det tok ikke lang tid før ambulansehelikopter kom og jeg innså at jeg må ha hørt skudd, sier han til avisen.

