NATO-BRÅK: Koranbrenner Rasmus Paludan legger ikke bort fyrstikkene.

Paludan: − Jeg skal brenne en koran hver fredag til Sverige slippes inn i Nato

Koranbrenningen i Stockholm har ført til Nato-trøbbel for Sverige. Nå kommer den høyreradikale politikeren, Rasmus Paludan, med et løfte til Tyrkia:

– Jeg skal brenne en koran foran den tyrkiske ambassaden i København hver fredag til Sverige slippes inn i Nato, sier dansk-svenske Rasmus Paludan til Aftonbladet.

Forhandlingene mellom Sverige og Tyrkia om Nato-medlemskap har så langt vært svært vanskelige.

Etter at Paludan brente en koran i Stockholm lørdag, har situasjonen blitt enda vanskeligere.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan reagerte svært sterkt på hendelsen. Han sa at Sverige ikke lenger kan forvente tyrkisk støtte til søknaden om Nato-medlemskap.

Paludan har selv sagt at demonstrasjonen var et signal til Erdogan om at han ikke skal blande seg i hvordan ytringsfrihet praktiseres i Sverige.

– Når han ikke vil slippe Sverige inn i Nato, så må jeg lære han om uttringsfrihet til han gjør det, sier Paludam til Aftonbladet og viser til Erdogan.

ALVOR: Sveriges statsminister Ulf Kristersson under pressemøtet tirsdag.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson har også omtalt Nato-situasjonen som «alvorlig på ordentlig».

– Det finnes ikke noe viktigere sikkerhetsspørsmål for Sverige at vi, sammen med Finland, raskt blir medlem i Nato, sa Kristersson under en pressekonferanse tirsdag.

Kristersson skrev på Twitter lørdag at ytringsfriheten er en grunnleggende del av demokratiet. Men han la til at handlinger som er lovlige, ikke nødvendigvis er riktige.

– Jeg vil uttrykke sympati med alle muslimer som ble krenket av det som skjedde i Stockholm, skrev Kristersson.