FRIGJORT: President Volodymyr Zelenskyj i den nylig frigjorte byen Kherson, som han mener er et stort steg mot seier.

Seiersglede i Kherson - men forskere frykter «mye stygt»

Mens Ukrainas president jubler med soldatene i Kherson og mener seieren er i sikte, frykter vestlige eksperter funn av nye massegraver som i Butsja.

Da Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mandag talte fra stortorget i den nylig frigjorte byen Kherson, sa han at Russlands tilbaketrekning fra byen markerer «starten på slutten av krigen».

Samme budskap kom han med kvelden før, da han i sin nattlige tale sa at alle de som kjemper i krigen «allerede kjenner at seieren nærmer seg».

Eksperter VG har snakket med advarer mot å glede seg for tidlig.

De frykter at russerne har etterlatt seg overgrep og ødeleggelser man enda ikke har sett omfanget av.

– Vi forstår gleden, men så vet vi hva som kommer etterpå: De kommer til å finne massegraver, torturkjellere, fortellinger om bortføringer og voldtekter, røverier ... Da vil alle historiene komme fram, sier Arve Hansen, Ukraina-kjenner i Helsingforskomiteen, til VG.

Han sier at marerittbildene som kom fra de tidligere frigjorte byene Butsja og Irpin ikke er unntak, men heller regelen, og at vi kan komme til å se lignende fra Kherson.

– Overalt hvor russerne har vært, har de etterlatt seg krigsforbrytelser. Jo lengre tid de har vært på et sted, jo flere krigsforbrytelser registrerer vi. Kherson ble frigjort etter åtte måneder og ni dager. Det er helt klart at vi kommer til å høre om mye stygt derfra, sier Arve Hansen.

GJENSYNSGLEDE: I landsbyen Vavylove fikk en sønn og hans mor på søndag klemme for første gang siden Russland okkuperte Khersonregionen for et halvt år siden.

Ukrainsk forsker : Seieren «klar»

Selv om ukrainske myndigheter har advart sine borgere om å flytte tilbake til Kherson på nåværende tidspunkt, har ikke det stoppet unge og gamle ukrainere fra å feire sammen denne helgen.

I hovedstaden Kyiv var det mange feststemte unge og gamle som tok til gatene.

Ved ukrainske myndigheters institutt for strategiske studier i Kyiv, skriver forsker Nicolai Beleskov til VG at en seier for Ukraina er “klar og synlig” nå.

– Vi har siden i sommer klart å holde tilbake og svekke russiske styrker. Det ga oss et vindu som vi utnyttet til å gjennomføre to vellykkede militære operasjoner, først i Kharkiv og så i Kherson. Det viser at vi klarer noe som ikke Russland kan, skriver forskeren til VG på WhatsApp fra Kyiv.

Forskeren mener ukrainske styrker hele veien har levert over forventningene ekspertene hadde til dem, først gjennom forsvar, og dernest angrep.

Men kampen om det strategiske overtaket foregår fortsatt, mener han, og ifølge Beleskov behøver Ukraina ytterligere én vellykket rekke med operasjoner for å seire.

OPTIMIST: Forsker Nicolai Beleskov ved ukrainske myndigheters institutt for strategiske studier i Kyiv.

– Psykologisk viktig

Per-Anders Rudling, dosent ved Lunds universitet og Ukraina-ekspert, advarer mot å glede seg for tidlig.

– Jeg ser at enkelte sammenligner feiringen med seieren i den andre verdenskrig. Det blir litt overdrevet å sammenligne med 1945. Men i propagandakrigen er det viktig å fremhever store seirer.

– Er seieren psykologisk viktig for Ukraina?

– Ja, det er det! Det er en kjempeseier! Om det ikke var et vendepunkt med Kharkiv, så er det enda verre for den russiske propagandaen å fortsette som før med tilbaketrekningen fra Kherson. Dette kan de ikke skjule. Sånn sett er det en stor seier å feire. De har all rett til å glede seg.

– Hva tenker du om mulige avsløringer av massakre og andre ugjerninger i Kherson?

– Jeg skal være forsiktig med å si noe sikkert før detaljene kommer, men vi får et svar på om Butsja og Irpin var enkelttilfeller, eller om vi kan snakke om systematiske krigsforbrytelser fra den russiske hæren, sier Per-Anders Rudling til VG.

Landminer

Allerede er det kjent at russiske styrker minela store områder idet de trakk seg ut av Kherson-regionen. En familie på fire, deriblant et elleve år gammelt barn, ble drept da de kjørte på en landmine i Kherson-regionen, ifølge ukrainske myndigheter.

Ukrainas president Zelenskyj sier søndag at etterforskere har funnet døde sivile og tjenestemenn i frigjorte områder i Kherson-regionen, melder Nyhetsbyrået Reuters.

– Etterforskere har allerede dokumentert over 400 russiske krigsforbrytelser. Kroppene til døde sivile og tjenestemenn har blitt funnet, sier Zelenskyj.

Zelenskyj sier all kritisk infrastruktur er ødelagt i områdene av Kherson som ukrainske styrker gjenerobret.

– Det finnes ingen elektrisitet, ingen kommunikasjon, ingen internett, ingen fjernsyn. Okkupantene ødela alt selv, med overlegg. Det er dette det russiske flagget innebærer – fullstendig ødeleggelse, sier presidenten i sin daglige videotale ifølge NTB.

KRIGSVITNER: Innbyggerne i Kherson har levd under russisk okkupasjon i et halvt år.

«Behersket optimist»

Forsker Rudling ved Lund universitet frykter det kan komme nye grufulle funn fremover.

– Vi har sett det både i Kyiv- og Kharkiv-området, og det er ikke usannsynlig at det vil komme også her. Vi har sett massegraver mange steder i Ukraina. Allerede nå kan vi snakke om overveldende bevis for systematiske krigsforbrytelser, men om det kan kalles folkemord, må vi foreløpig være forsiktig med.

Rudling understreker at det foreløpig er grunn til å være litt behersket optimist for ukrainerne:

– De har tatt tilbake en by som er halvparten så stor som Oslo, og krigen fortsetter. 12–13 prosent av Ukraina er fortsatt under russisk kontroll, påpeker forskeren.