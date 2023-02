FORDØMMER RUSSLAND: Visepresident Kamala Harris på scenen på sikkerhetskonferansen i München lørdag ettermiddag.

USA: Har bevis for russiske krigsforbrytelser

MÜNCHEN (VG) USAs visepresident Kamala Harris sier at det er bevist at Russland er skyldig i forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina. Hun kommer også med en advarsel til Putin.

– På vegne av kjente og ukjente ofre må vi forfølge slike forbrytelser. Det er vår moralske plikt, sa Harris til sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Hun fortalte om et nylig avdekket tilfelle som er dokumentert av FN: At russiske soldater skal ha voldtatt et fire år gammelt barn.

– Det er barbarisk. Det er inhumant, sa Harris.

Hun viste til sin fortid som statsadvokat i California:

– Vi har vurdert bevisene. Vi kjenner lovens krav, den rettslige standarden. Det er ingen tvil. Dette er forbrytelser mot menneskeheten.

Fortsatt støtte

Hun lovet at USAs støtte til Ukraina vil fortsette så lenge det er nødvendig.

– Under president Bidens lederskap har vi handlet. og vi skal ikke gi oss. USA vil fortsette å støtte Ukraina, for så lenge det trengs, sa visepresidenten, og kom med en tydelig beskjed:

– Dersom Putin tror at han kan vente oss ut, tar han grundig feil.

Bortføringer

Tidligere denne uken publiserte USAs utenriksdepartement en rapport hvor den amerikanske administrasjonen konkluderer med at Russland har begått krigsforbrytelser i Ukraina, med vekt på bortføring av barn.

– Russland har med tvang bortført flere hundre tusen mennesker fra Ukraina til Russland, mange av dem er barn. De har med makt splittet barn fra sine familier, sa Harris.

Russland er ikke til stede på sikkerhetskonferansen i München. Ingen fra russiske myndigheter ble invitert i år.

På konferansen i 2022 uteble også russiske myndighetsrepresentanter.

Få dager senere startet Russland den militære invasjonen i nabolandet Ukraina.

Advarte i fjor

– Fra denne talerstolen for ett år siden advarte jeg mot en mulig nært forestående invasjon fra Russland i Ukraina, sa Kamala Harris.

– Mange undret seg over hvordan vi ville respondere, om Russland ville bli stoppet, om Nato ville bryte sammen, om Ukraina var forberedt, sa hun.

Nå vet vi svaret ifølge visepresidenten:

– Kyiv består. Russland er svekket. Og den transatlantiske alliansen er sterkere enn noen gang, sa Harris.