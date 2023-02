1 / 2 I SIKTE: Nye bilder viser at våpenet komme rett mot de to norske medics-ene. De er iført uniform. Nærmest den hvite bilen står amerikanske Pete Reed som ble drept. forrige neste fullskjerm I SIKTE: Nye bilder viser at våpenet komme rett mot de to norske medics-ene. De er iført uniform. Nærmest den hvite bilen står amerikanske Pete Reed som ble drept.

Nye bilder: Her blir de norske frivillige truffet av russisk angrep i Ukraina

Rett etter var flere drept og de to norske hjelpearbeiderne, Simon og Sander, var såret.

De skadede norske hjelpearbeideren Simon Johnsen og Sander Sørsveen Trelvik bekrefter overfor VG at bildene er ekte og stammer fra et kamera som befant seg på stedet.

– Det var veldig spesielt å se bildene, men samtidig godt. Vi trodde alle at vi ble truffet av artilleri artilleriArtilleri er en samlebetegnelse på langtrekkende skytevåpen, med stasjonære eller mobile kanoner og raketter, ifølge SNL., men bildene bekrefter tydelig at vi er i sikte og at det er et direkte treff, sier Simon til VG lørdag kveld.

Det var torsdag 2. februar at Sander og Simon Johnsen truffet av det russisk angrep i Ukraina.

De to jobber sammen som medicer i Ukraina, i organisasjonen Frontlinemedics.org, som de selv har vært med å grunnlegge.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Flere drept

VG får bekreftet at de to har kjent til at bildene eksisterer siden angrepet skjedde. VG er også kjent med opphavet og eierskapet til bildene, og har fått tillatelse til å trykke dem.

– Etter disse bildene ble analysert er det tydelig at dette var et direkte treff. De har hatt oss i sikte. Det ser man på måten prosjektilet kommet inn på. Dette er et direkte sikte og mål for å ta ut hjelpearbeidere. Man har også analysert området og hvor det har blitt skutt fra, sier Simon.

I angrepet ble blant annet den amerikanske medicen Pete Reed (33), som jobbet sammen med Simon og Sander.

Reed skal begraves 15. februar, skriver kona hans Alex Kay Potter på Instagram-story.

Der har hun også delt en annen frivillig sitt Instagram-innlegg med bildene fra angrepet.

«Dette innlegget er laget på vegne av Petes kone for å bringe fakta frem i lyset om angrepet som tok livet av Pete og skadet kollegene hans», står det under bildene.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Tilbake i Norge

Sander har tidligere fortalt VG om de dramatiske minuttene.

Da fortalte han at han har brannskader på 30–40 prosent av kroppen, begge trommehinnene er sprengt og at han har mye splinter i kroppen.

En frilansfotograf tok dette bildet av en skadet Sander kun øyeblikk etter hendelsen. Til høyre ser man den samme hvite bilen, som på bildene tatt under angrepet, stå i flammer.

LØPER FOR LIVET: Sander Sørsveen Trelvik løper vekk, etter han ble truffet av et bombeangrep i Ukraina.

– Det går greit med oss. Vi hadde englevakt og kom «greit» fra det.

Sander har mer omfattende skader enn meg og det vil ta lengre tid før han er ute av sykehus, sier Simon i dag.

De to nordmennene er nå tilbake i Norge etter å ha blitt hentet ut av Ukraina.

– Vi er begge glade for og være tilbake i Norge og få behandling her, sier Simon.