KONTANTER: Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere sørger for at de som trenger det mest både får mat og kontanter.

Norsk Folkehjelp: Store kontraster mellom hjelpen i Tyrkia og Syria

I ruinene i Syria graves det i mange tilfeller kun med hakker, spader og hender. Nå driver samarbeidspartnere til Norsk Folkehjelp oppsøkende virksomhet blant de som er hardest rammet i Syria og deler ut kontanter.

Det opplyser fagsjef Trude Falch i Norsk Folkehjelp til VG.

– Dette er solide organisasjoner og skal på ingen måte underkjennes. De foretar en rask behovsvurdering og deretter deler de ut kontanter til de som er mest trengende i øyeblikket, sier Trude Falch.

Til sammen er over 11.000 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvet.

I Syria er det onsdag meldt om 2600 døde. Både opprørskontrollerte og regimekontrollerte områder er rammet av jordskjelvet. Men Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at dødstallene er langt høyere, også i Syria.’

Rundt 300.000 mennesker er også blitt tvunget til å forlate hjemmene sine i Syria, ifølge statlige medier i Damaskus.

STORE ØDELEGGELSER: I Syria er det pr. tirsdag kveld meldt om 1.712 døde. Både opprørskontrollerte og regimekontrollerte områder er rammet av jordskjelvet.

Trude Falch mener det er store kontraster mellom hjelpearbeidet som nå drives i Syria sammenlignet med Tyrkia.

– Mens man i Tyrkia har store anleggsmaskiner til disposisjon i redningsarbeidet, graves jordskjelvofrene i Syria i mange tilfeller ut med hakke og spade, sier Falch.

Søker UD om midler

Norsk Folkehjelp har i mange år har vært tungt inne i Syria – og har ifølge Trude Falch et godt samarbeid med solide lokale organisasjoner som de har jobbet med i opptil ti år. Hun forteller at Norsk Folkehjelp så langt har samlet inn en million kroner som blir overført til de syriske samarbeidspartnerne onsdag.

FAGSJEF: – Vi må bruke våre ressurser der vi er på plass, sier fagsjef i Norsk Folkehjelp, Trude Falch

– Vi søker nå UD om ytterligere midler som vi overfører fortløpende, sier Falch.

Norsk Folkehjelp har vært engasjert i Syria siden høsten 2012. Arbeidet retter seg i første rekke mot de nordlige syriske provinsene, i samarbeidet med lokale organisasjoner. Dette er omfråder som nå er rammet av det kjraftige jordskjelvet.

RASERTE BYGNINGER: Både opprørskontrollerte og regimekontrollerte områder Syria er rammet av jordskjelvet.

– Vi må bruke våre ressurser der vi er på plass, sier Trude Falch.

Hun understreker at det som har skjedd er en dramatisk katastrofe som har rammet hardt i et allerede sårbart område.

– Etter mange års luftkrig er bygningsstrukturene sterkt svekket – og paradoksalt nok er det de som bor i teltleirene som har klart seg best, sier Trude Falch.

Da det tirsdag ble kjent at den norske regjering gir 150 millioner kroner i støtte til Tyrkia og Syria, sa statsminister Jonas Gahr Støre blant annet dette om situasjonen i Syria:

– Jordskjelvet har blant annet rammet opprørskontrollerte deler av Syria; en del av verden som allerede er utsatt for de største humanitære overgrepene verden har sett de siste 10–15 årene. Denne utsatte befolkningen er nå i tillegg rammet av det tragiske jordskjelvet.

Se onsdagens oppdatering:

Regimet har bombet kriserammede områder

Selv før mandagens ødeleggende jordskjelv var det å få hjelp til alle deler av det krigsrammede Syria svært vanskelig både politisk og praktisk. Disse hindringene har altså bare mangedoblet seg i kjølvannet av jordskjelvkatastrofen, skriver NTB.

Skader på veier og annen infrastruktur i Sør-Tyrkia har i tillegg stoppet bistanden fra å nå fram til Nord-Syria, et område som allerede er ødelagt av tolv år med konflikt - og bombardement fra syriske myndigheter og deres allierte Russland.

Som følge av den brutale borgerkrigen, der strykene til president Bashar Assad har bombet store områder av landet, er stadig fryst ut av store deler av det internasjonale samfunnet, og er sanksjonert av amerikanske og europeiske land.

Syria-forsker Aron Lund ved den amerikanske tenketanken Century International påpeker overfor NTB at bistandsresponsen ytterligere kompliseres ved at det finnes områder kontrollert av opprørere. Regjeringen i Damaskus har kontroll på de fleste områdene, men i nord ligger kontrollen hos ulike grupper, som også kan ligge i strid med hverandre.

Land som er motstandere av Assad-regimet, stoler ikke på at de syriske myndighetene effektivt kan levere bistand til opposisjonsområder. De bekymrer seg også for at bistand vil bli omdirigert til fordel for mennesker og institusjoner knyttet til regjeringen.