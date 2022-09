HAR STEMT: Annie Lööf, som leder det svenske Centerpartiet, avga sin forhåndsstemme i Stockholm sist fredag.

Unnslapp terrorangrep: Hun kan avgjøre valget i Sverige

Centern-leder Annie Lööf var mål for et terrorangrep på Gotland i sommer. Hennes tillit vokser blant velgerne. Det kan avgjøre valget i Sverige kommende søndag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Høy oppslutning for det svenske Centerpartiet vil i så fall hjelpe sosialdemokraten Magdalena Andersson til gjenvalg som statsminister.

Anderssons regjeringsalternativ holder en knapp ledelse inn i valgkampens sluttspurt. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern og Vänsterpartiet, har tilsammen støtte fra 50,3 prosent av velgerne i Sifos måling tirsdag, for Svenska Dagbladet.

Høyresiden med Moderaternas leder Ulf Kristersson i førersetet sammen med Liberalerna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna, ligger bare 1,5 prosentpoeng bak på denne målingen, og oppnår samlet 48,8 prosent.

I Expressens tillitsmåling har Centerpartiets leder Annie Löof tillit hos 30 prosent av velgerne, langt mer enn hennes parti som ligger an til å få mellom seks og åtte prosent av stemmene på lørdag.

– At Lööf kan ha vært mål for et terrorangrep, har nok utløst sympati for henne. Men samtidig har hun blitt en tydeligere stemme med et klarere budskap nå i slutten av valgkampen, sier opinionssjef på Sifo, Toivo Sjörén til VG.

– Men hun flytter i liten grad velgere over blokkgrensen. Økt oppslutning skyldes at hun tar velgere tilbake fra Socialdemokraterna, legger han til.

PÅ SAMME SIDE: Annie Lööf (til venstre) har tydelig plassert seg på samme side i politikken som statsminister Magdalena Andersson (til høyre).

40 meter unna

Det var nære på for Lööf under politikeruken på Gotland 6.juli.

En 42 år gammel mann knivstakk og drepte den kjente svenske psykiateren Ing-Marie Wieselgren. Annie Lööf var 40 meter unna og skulle holde en pressekonferanse.

Ifølge statsadvokat Henrik Olin mistenker påtalemyndigheten at det var den 39-årige partilederen for Centerpartiet var målet for det som er blitt klassifisert som et terrorangrep.

Den siktede knivmannen har lang historie fra psykiatrien og en fortid i høyreekstreme Nordiska motståndsrörelsen. Annie Lööf har i ettertid fått status som fornærmet, og har fått oppnevnt bistandsadvokat.

«Det er klart at dette er rystende og at det påvirker meg. Men hatet får ikke vinne», meldte Lööf på Twitter.

Valgt side

I valgkampen har Centern-lederen tydelig valgt side:

Hun har sagt at hun kan sitte i regjering sammen med Magdalena Andersson, og har gjort det like tydelig klart at samarbeid i regjering med Sverigedemokratene er umulig.

Like tydelig har hun utelukket å regjere sammen med Vänsterpartiet.

SD større enn Moderaterna

Men Centerns leder er ikke det eneste partiet som har vind i seilene mot slutten av valgkampen.

I løpet av den siste måneden har Sverigedemokraterna, SD, gått forbi Moderaterna i oppslutning og ligger an til å bli Sveriges nest største parti på flere målinger de siste dagene.

Begge partiene kniver rundt 20 prosent-streken.

Moderat-lederen har sagt at han er åpen for å forhandle med Sverigedemokratene dersom det blir et borgerlig flertall i Riksdagen etter valget, men har avvist regjeringssamarbeid. Hva som skjer dersom SD virkelig blir det største borgerlige partiet, gjenstår å se.

– Forskjellen i oppslutning mellom Moderaterna og SD er innenfor feilmarginene, og jeg vil ikke ta sjansen på å gjette hvem som blir størst i valget. Det vil handle mye om mobilisering av velgere fra sofaen, noe Moderaterna tradisjonelt har vært gode til, sier Toivo Sjörén.

– Kan man ut fra målingene nå utpeke en vinner av valget på søndag?

– Det er umulig å svare på. Når det skiller et par prosent mellom blokkene, holder det at en prosent av velgerne flytter seg over blokkgrensen før du har et annet flertall. De siste partilederdebattene de nærmeste dagene kan bety mer enn vanlig, sier valgeksperten.